La noche más esperada Los más madrugadores acudieron ayer al módulo de Las Mestas para recoger el dorsal y la bolsa del corredor con la camiseta. / ARNALDO GARCÍA La EdP Carrera 10 k reunirá a cerca de 1.500 participantes en la línea de salidaLos jóvenes de la Milla Infantil abrirán el programa de la competición, que se celebrará en el Muro desde las 21 horas CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Sábado, 21 septiembre 2019, 01:05

Los participantes de la EdP Carrera Nocturna Gijón 10k no tendrán que esperar más. A las nueve y media de esta noche tomarán la salida en Las Mestas. Poco después, la gran marea verde que formarán los corredores con sus camisetas tomarán la ciudad en su transitar hacia la meta situada a la altura de la Antigua Pescadería, al lado de la Plaza Mayor.

Todo está listo para que la tercera edición de la EdP Carrera Nocturna Gijón 10K, la prueba organizada por EL COMERCIO y el Patronato Deportivo Municipal, apadrinada por EdP y con el patrocinio del Corte Inglés, Coca-Cola, Mahou y Asturconsa, vuelva a convertirse en una de la grandes fiestas del 'running' en la ciudad y en Asturias, consolidada ya como en una de las más importantes citas del calendario pedestre regional.

El gran ambiente que ha rodeado a la prueba en todas sus ediciones comenzó a vivirse ayer mismo, en Las Mestas, a donde un buen número participantes, de los casi 1.500 corredores que hoy tomarán la salida en la prueba, se acercaron para recoger el dorsal y el chip de control de participación. También se llevaron a sus casa la bolsa del corredor con los obsequios de la prueba.

Últimas plazas

Todavía quedan algunas plazas y los corredores que quieran inscribirse tienen aún margen para hacerse con un dorsal. Solo tendrán que pasarse por Las Mestas para darse de alta en la prueba. Y es que difícil de resistirse a una propuesta tan atractiva como es esta carrera, en la que los participantes pasarán por algunos de los más emblemáticos lugares de la ciudad, desde Las Mestas hasta la plaza Mayor. La prueba discurre por un gran trazado en el que los participantes tendrán la oportunidad de rebajar sus registros y contarán con la ayuda de varias liebres que correrán a ritmos de 40, 45, 50, 55 y 60 minutos. Para todos los niveles.

El internacional gijonés Youssef Benkert se perfila como uno de los favoritos para alcanzar el triunfo en la prueba, en la que tomarán parte también atletas de la experiencia de Julio César Álvarez. La prueba femenina se presenta muy abierta y sin una clara favorita a la victoria.

La EdP Milla Infantil debuta en el programa de la competición y será el mejor prólogo para la carrera absoluta a partir de las nueve de la noche. Esta reservada para jóvenes de las categorías sub 12, sub 14 y sub 16.

Los participantes en estas carreras tendrán que cubrir una distancia de 1.609 metros, sobre un trazado que comenzará en las inmediaciones del Puente de El Piles y finalizará en el Muro, a la altura de la Antigua Pescadería. La tradicional fiesta en la Plaza Mayor será el mejor colofón a la competición.