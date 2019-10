ATLETISMO | MUNDIAL Ortega: «Es un robo, una estafa» El jamaicano Omar McLeod, a la derecha, obstaculiza al español Orlando Ortega e invade su calle antes de caer al suelo. / EFE El español, que terminó quinto, vio frustrada su opción de medalla en los 110 vallas tras invadir su calle McLeod, un infractor recurrente MIGUEL OLMEDA MADRID. Jueves, 3 octubre 2019, 00:26

Orlando Ortega volvió a quedarse a las puertas del éxito en un Mundial. El subcampeón olímpico emigró a Chipre la pasada primavera para reiniciar una carrera que se había viciado entre decepción y decepción ante cada final de un gran campeonato. Llegaba a Doha con la vitola de favorito, ganando su segunda Diamond League en septiembre y marcando los mejores pasos en las rondas eliminatorias. Y en el momento decisivo, otra vez el mal fario.

Esta vez empujado por Omar McLeod, el campeón olímpico, que invadió su calle desde la tercera valla incluso cayendo encima del español cuando se desestabilizó del todo en el tramo final. «Estoy sin palabras, es un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo con este evento, porque no es la primera vez», se despachó Ortega en TVE. «Lo veía venir, sé que son más rápidos que yo en las primeras tres vallas, pero después no. Y justo cuando estoy en las medallas, se ve que McLeod se mete en mi calle. Me ha robado una medalla, podía haber luchado por el oro hasta el final. Un año trabajando para esto y llega la final y sucede esto. Es impresionante. Entiendo que haya choques de manos, puedo aceptar que haya roces, pero esto no lo puedo aceptar», insistió.

El estadounidense Grant Holloway se colgó la medalla de oro, tras finalizar con un crono de 13.10, y la plata fue para el ruso que compite con bandera neutral Sergey Shubenkov (13.15), mientras que el francés Pascal Martinot-Lagarde (13.18) fue bronce. Resultados provisionales hasta que la IAAF decida sobre el recurso de la delegación española, que ha reclamado la repetición de la carrera.

El quinto lugar de Ortega es un golpe importante a las aspiraciones españolas en el Mundial de Doha, ya que el vallista nacido hace 28 años en Cuba era la gran esperanza de medalla. Plata olímpica en Río 2016 y bronce europeo en Berlín 2018, acumula decepciones en Mundiales. En su debut no pasó de las series, cuando defendía a Cuba, en Moscú 2013, una edición tras la cual abandonó el equipo para quedarse en Europa y establecerse en España. En su siguiente participación en el evento, el Mundial de Londres en 2017, Ortega fue séptimo en la final tras un año complicado por los problemas físicos.

Cienfuegos, en la orilla

Mientras, Javier Cienfuegos nunca olvidará 2019, el año en el que se presentó en sociedad como un martillista de primer nivel. Después de años de lesiones, el lanzador de Montijo batió su propio récord de España cuatro veces esta temporada, las tres últimas un mes antes de viajar a Doha. Al Mundial llegaba con opciones de medalla, aspirando a todo con una marca de 79.38 que solo dos rivales habían superado en 2019, pero se quedó en la orilla.

No logró meter en la final la marcha que se había guardado en septiembre. Aunque se fue tres veces por encima de 76 metros (76.57 la mejor), no pudo sacar el lanzamiento por encima de 78 o 79, que le hubiera acercado al podio. Terminó séptimo en un concurso que supuso el cuarto oro consecutivo del polaco Pawel Fajdek.