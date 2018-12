Paula González se cuelga la plata por equipos en el Europeo de campo a través Carmena Cardama, Paula González, Maider Leoz, Celia Antón, Marta García y Noemí Cano. / R. F. E. A. La fondista del Gijón formó parte del equipo español sub 23 que logró el subcampeonato en Tilburg C. S. GIJÓN. Lunes, 10 diciembre 2018, 01:44

Paula González (Gijón Atletismo) se colgó la plata por equipos en sub 23 en el Campeonato de Europa de campo a través disputado ayer en Tilburg (Países Bajos), donde la 'Roja' consiguió otras tres medallas más: oro en relevos mixtos, bronce en la categoría sub 23 masculina y Ouassim Oumaiz logró el subcampeonato individual en sub 20.

La plata que logró el equipo de Paula González, que no consiguió adaptarse al barro de Tilburg y que acabó en la posición 60, es la primera para España en las 25 ediciones celebradas del Europeo en categoría sub 23.

Isabel Barreiro (Atlético Gijonés), por su parte, finalizó en la trigésima posición en la carrera sub 20, en la que España ocupó la séptima plaza.

El equipo absoluto liderado por Adel Mechaal, que finalizó octavo, se quedó a un punto de subir la podio para recoger el bronce. Sus compañeras, que tuvieron a Trihas Gebre a sus mejor atleta y que acabó duodécima, finalizaron en sexta posición. El equipo de relevos mixtos formado por Saúl Ordóñez, Esther Guerrero, Víctor Ruiz y Solange Pereira se hicieron con el título en esa novedosa modalidad, en la que España fue tercera el pasado año.

El Oriente repite título

El Club Oriente Atletismo renovó el título nacional de trail running, tras imponerse el pasado sábado en la competición disputada en Cehegín (Murcia). El equipo del club llanisco estuvo integrado por Borja Fernández, Juanjo Somohano, Carlos Sánchez, Andrés García, Pablo Sierra y David Díaz.