«Este premio es el esfuerzo de muchas horas de trabajo» Ricardo Menéndez, en un entrenamiento en Las Mestas. / J. PETEIRO «Que las personas más próximas te reconozcan lo que haces es mi mayor satisfacción. El nacional y el mundial son ahora mis próximos objetivos» Ricardo Menéndez Mejor relevo máster del año por la EMA J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 29 enero 2019, 00:22

Ricardo Menéndez (La Coruña, 1978) formó parte de la Selección Española de Veteranos que recibió recientemente, por parte de la Asociación Europea Máster (EMA), el premio al mejor conjunto de relevos de la temporada pasada tras conseguir el oro en la cita mundialista de Málaga. Este grupista y gijonés de adopción logró además en 2018 dos medallas de plata internacionales en la categoría máster 40 en la prueba de 400 metros lisos. Ahora prepara con ahínco el nacional y el Campeonato del Mundo de Polonia.

-¿Cómo valora este galardón continental concedido por la EMA?

-En gran medida porque me gusta el atletismo. Intento hacerlo lo mejor posible en cada carrera y en el Mundial de Málaga nos salieron bien las cosas. Si además tiene un reconocimiento el esfuerzo que hago, me parece genial.

-¿Se lo esperaba?

-La verdad es que no, por lo que esto me da ánimo para seguir entrenándome en el Grupo y en Las Mestas con mis compañeros. Es un premio al trabajo de muchas horas de esfuerzo en algo que me tomo muy en serio. Además, soy muy disciplinado y metódico en todo.

-Una plata en un europeo y otra en un Campeonato del Mundo en 2018, a las que se sumaron el oro en el relevo de la cita mundialista. ¿Habrá sido para usted un año inolvidable?

-Por supuesto que tendré un grato recuerdo por los títulos que conseguí el año pasado, lo cual me reconforta muchísimo. Me quedo con la lucha por lograr mejores tiempos, pero lo que más aprecio es que las personas más próximas que conoces y quieres te reconozcan lo que haces. Que ellos estén contentos por lo que conseguí es para mí extraordinario y me anima a seguir.

-¿Cuáles son ahora sus objetivos?

-Tengo el Campeonato de España el 10 de marzo, que me servirá luego de preparación para el Mundial de Polonia, que se celebrará en Jessolo, cerca de Venecia, una ciudad de la que me han dicho que se vive intensamente el atletismo, lo cual me motiva en gran medida.

-¿Se ve con capacidad para mejorar los tiempos logrados hasta el momento?

-Por esfuerzo y dedicación desde luego que no va a quedar. Otra cosa es que pueda plasmarlo en plena competición con buenos resultados. El pasado 30 de diciembre hice mi mejor marca al aire libre. Me veo bien.

-Con los metales de la temporada pasada temporada, ¿cuántas preseas acumula ya a escala internacional?

-Por el momento, tres, que me parecen un buen número. Tuve con anterioridad varias lesiones y no lo pude intentar en más ocasiones.

-¿Qué tiempo dedica a los entrenamientos?

-Realizo entre cuatro y seis sesiones a la semana, con dos días de carrera como mínimo con mi entrenador. A ello se suman otros cuidados, como ir al fisio, que también llevan tiempo.

-¿Los puede alternar sin problemas con su trabajo?

-Sin mayores problemas puedo dedicar tiempo al deporte y al descanso en mi trabajo como parte del cuerpo de bomberos en Villaviciosa. Las facilidades que tengo son máximas en todo momento.

-¿Cómo fueron sus comienzos en el atletismo?

-Siempre hice deporte. Jugué al fútbol y participé en alguna carrera popular. Pero hace cinco años, con mi entrenador, probé en Las Mestas a correr los 400 metros y vi que se me daba bien y hasta ahora.

-¿Considera competir a su edad es como tener una segunda juventud?

-Sí porque te sientes bien y ves que tienes un rendimiento excelente a esta edad. Me bato el cobre con chavales muchas veces y a mis 40 años me veo físicamente en buenas condiciones. Además, me gusta mucho competir en todos los sentidos y espero seguir haciéndolo muchos años. Cada vez veo más veteranos en competición.