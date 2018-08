ATLETISMO El PP propone que el 'Kilometrín' también lleve el nombre de Rocío Ríos Del Castillo, junto a la atleta Rocío Ríos, en el Ayuntamiento. / C. SANTOS Denuncian la «falta de ayudas a los atletas y la escasez de instalaciones adecuadas para la práctica de este deporte» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 00:19

En el extenso palmarés de Rocío Ríos, leonesa criada en Gijón, sobran títulos pero según el Partido Popular escasean los reconocimientos de su ciudad. Ha sido cuatro veces campeona de España de 10.000 metros, una de 5.000 metros, tres de media maratón y una de maratón, internacional en 47 ocasiones y en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1997 quedó en quinto puesto.

Para «saldar una deuda histórica de todos los gijoneses con una persona que lo ha sido todo en su deporte», el concejal Manuel Del Castillo anunció ayer que propondrá que el 'Kilometrín', una de las pistas donde entrena la atleta, pase a llamarse 'Kilometrín-Rocío Ríos'. «Es la primera vez que se propone algo así, que me haría mucha ilusión», manifestó la aludida.

Por otra parte, el concejal señaló que «Gijón no dispone de instalaciones adecuadas para la práctica profesional del atletismo y los deportistas de esta disciplina carecen de ayudas municipales» y reprochó que para las obras del circuito de la avenida del Molinón no se hubiera consultado a atletas profesionales. Atendiendo a sus peticiones, solicitará que se instalen aspersores tanto en el 'Kilometrín' como en el Parque Fluvial para que el firme no se endurezca «y prevenir lesiones».

Tanto la deportista como el concejal denunciaron que «mientras las carreras populares están en auge, el atletismo profesional está quedando desatendido». Ríos pidió la implantación de becas «según marcas para los atletas gijoneses que estudian y entrenan duro para conseguir sus metas», así como la creación de un cross escolar.