ATLETISMO Said Aitadi se corona en la Subida a L'Angliru Said Aitadi (213) y Jorge Rodríguez (50) lideran la carrera en los primeros kilómetros de la Subida a L'Angliru . / J. M. PARDO El fondista marroquí, pero nacionalizado español, se hizo con el triunfo en la mítica cima asturiana, donde Faiza Bachar venció en categoría femenina C. S. GIJÓN. Domingo, 14 octubre 2018, 01:23

El atleta marroquí nacionalizado español afincado en Calatayud Said Aitadi se adjudicó el triunfo en la IX Subida a L'Angliru, disputada ayer bajo la organización del club Ochobre, que retomó la responsabilidad de llevar adelante la prueba. La fondista marroquí y también afincada en la localidad zaragozana Faiza Bachar fue la más rápida en categoría femenina.

La prueba volvió una edición más en medio de la gran expectación de medir fuerzas con una de las más míticas cimas del deporte asturiano y nacional, una exigente reválida que solo superaron 183 corredores.

Said Aitadi se presentó en la línea de salida con un brillante historial, que incluye cuatro victorias en el Medio Maratón de Gijón, que lo situaba como favorito al triunfo. También es coleccionista de records, como el que realizó en la prueba gijonesa, por lo que todo apuntaba a que trataría de atacar al que ostenta en la prueba José Luis Capitán desde 2014, con un tiempo de 1h00.36.

Said Aitadi no falló y se mostró intratable. Consiguió el triunfo en esta mítica prueba en la que desde ayer figura en el historia de ganadores. Eso sí, no pudo redondear su actuación con una nueva plusmarca ya que marcó un tiempo al término de la carrera de 1h05.08, quedándose lejos de la mejor marca de la prueba.

El leonés Jorge Rodríguez también despachó una buena carrera y se clasificó en segunda posición. El fondista de La Bañeza detuvo el cronómetro en 1h07.32. El madrileño Daniel Redondo tuvo como premio a su esfuerzo el último de los cajones de la competición con 1h11.05.

Faiza Bachar fue la más rápida en la prueba femenina. La atleta marroquí acreditó un tiempo de 1h29.18. La palentina Ana Isabel Alonso concluyó la carrera en segunda posición con 1h31.34. La triatleta del Canoe Covadonga Parrondo finalizó tercera (1h32.07).