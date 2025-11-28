La San Silvestre de Avilés ya tiene camiseta y más de 830 inscritos

La San Silvestre se corre por muchos motivos. Los atletas federados buscan el prestigio de ganar la prueba más popular del año e incorporar ese ... hito a su currículum. Pero precisamente por ese carácter abierto de la carrera con la que se despide el año hay muchas motivaciones, casi tantas como participantes. Por eso la Atlética Avilesina, entidad organizadora, cuida hasta el último detalle, y la camiseta conmemorativa es el mejor recuerdo que se llevan a casa los inscritos, además del disfrute de correr sin coches y con mucho público por las calles del centro de Avilés.

El diseño de la elástica de la San Silvestre que desvela este periódico vuelve a darle un toque de modernidad a la prueba. Se trata de una camiseta blanca en su parte frontal y dorsal, con las mangas azules, en referencia a los colores de Avilés. En la parte anterior luce el logotipo 'SSA'25', con las letras en pequeño de San Silvestre Avilés 2025 y las marcas de la Atlética Avilesina, el Ayuntamiento de Avilés y la ciudad de Avilés. En las mangas también hay espacio reservado para anunciantes como Burger King. La parte posterior es para el principal patrocinador de la San Silvestre, Total Energies.

Ampliar

En total, se han ofertado 2.500 plazas para la prueba absoluta, de las que ya se han cubierto 682 y 700 para las minisansilvestres, con 152 inscritos hasta el momento. Se mantienen los precios de años anteriores, 8 euros en el caso de la prueba grande (desde categoría Sub-16 hasta máster) y 4 euros para las Minisansilvestres, desde categoría chupetín hasta Sub-14.

Estos precios se mantendrán hasta el 22 de diciembre a las 23.59 horas o hasta agotar los dorsales. En caso de quedar plazas libres, se ampliaría el plazo hasta el 27 de diciembre a las 20 horas, pasando a costar la inscripción 12 euros para la prueba absoluta y 7 euros para las 'mini'.

Además, la Atlética Avilesina también mantiene el recorrido de la edición del 2024. La salida de la prueba volverá a la avenida de Cervantes y seguirá hacia Severo Ochoa, Fernando Morán, Juan XXIII y Doctor Graiño, que desemboca en un primer paso por la plaza de España a través de La Cámara, para iniciar el anillo exterior por Galiana, El Carbayedo, El Quirinal, Sabugo y La Merced, donde se conecta de nuevo con la recta final de La Cámara para acabar en la plaza de España. La San Silvestre absoluta comenzará a las 18 horas, y la 'Mini', a las 15.