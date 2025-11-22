El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la San Silvestre de Gijón, celebrada ayer en el Ayuntamiento de Gijón. Arnaldo García

La San Silvestre de Gijón suma 200 dorsales para una edición de récord

La organización aspira a batir el número de inscritos del pasado año y alcanzar los 7.400

José L. González

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

La San Silvestre de Gijón quiere ser este año de récord. La organización, que corre a cargo del Patronato Deportivo Municipal y la Agrupación Deportiva ... Gijón Atletismo, con el patrocinio de Total Energies, ha sumado este año 200 dorsales con el objetivo de llegar a los 7.400 inscritos en una prueba de carácter popular que cuenta también con una vertiente competitiva. La carrera se desarrollará el miércoles 31 de diciembre. Los participantes en las categorías menores tomarán la salida a las 16 horas, mientras que los inscritos en la prueba absoluta lo harán las 17 horas. «Sin duda se trata de una de las carreras más especiales del año, con un ambiente muy festivo en el que cada participante hace deporte, pero también disfruta», destacó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, durante la presentación de la competición.

