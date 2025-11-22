La San Silvestre de Gijón suma 200 dorsales para una edición de récord

La San Silvestre de Gijón quiere ser este año de récord. La organización, que corre a cargo del Patronato Deportivo Municipal y la Agrupación Deportiva ... Gijón Atletismo, con el patrocinio de Total Energies, ha sumado este año 200 dorsales con el objetivo de llegar a los 7.400 inscritos en una prueba de carácter popular que cuenta también con una vertiente competitiva. La carrera se desarrollará el miércoles 31 de diciembre. Los participantes en las categorías menores tomarán la salida a las 16 horas, mientras que los inscritos en la prueba absoluta lo harán las 17 horas. «Sin duda se trata de una de las carreras más especiales del año, con un ambiente muy festivo en el que cada participante hace deporte, pero también disfruta», destacó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, durante la presentación de la competición.

Los recorridos se mantienen respecto al pasado año. La prueba absoluta, así como los sub 18, sub 20, sub 23 y master, competirán sobre una distancia de 6.000 metros que partirá de la Avenida de Castilla para llegar a la Antigua Pescadería. Por el medio atravesarán las calles Rufo García Rendueles, Menéndez Pelayo, Carretera de la Costa, Avenida Schultz, Avenida Manuel Llanera, Pablo Iglesias, Avenida de Castilla, Rufo García Rendueles, Jovellanos y Cabrales.

Los sub 14 y sub 16 tendrán que afrontar 2.000 metros, con la salida y la llegada ubicadas en los mismos puntos que la absoluta. Los sub 12 y sub 10 competirán sobre un trazado de 800 metros que comenzará a la altura de la escalera ocho de la playa de San Lorenzo, mientras los sub 8 correrán 200 metros partiendo de la calle Cabrales.

Los dorsales ya están disponibles en la web de carrera. La organización ha dispuesto 5.400 para la prueba absoluta y otros 2.000 para el resto de categorías. El precio de la inscripción en la primera de las clases es de seis euros, tres para el resto. En la salida, existirá un cajón preferente, un espacio en primera línea para aquellos corredores que acrediten marcas en 2025 inferiores a 34 minutos (10 km) y 1h 15' (media maratón) para hombres y 40 minutos (10 km) y 1 hora 25' (media maratón) para mujeres. También podrán solicitar dorsal para este espacio los diez primeros clasificados en categoría masculina y femenina en la edición del año 2024 de la San Silvestre de Gijón.

El pasado año Rubén Marqués (Universidad) e Isabel Barreiro (Adidas) fueron los más rápidos en la prueba absoluta. La organización otorgará premios en metálico para los primeros cinco clasificados en esta clase que van de los 500 a los 100 euros. Todos los participantes se llevarán una camiseta conmemorativa.