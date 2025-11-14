El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Simón Iglesias, en la pista de la Universidad de Oviedo. M. ROJAS

Simón Iglesias, juez internacional de atletismo

Simón Iglesias, juez de atletismo: «Ha sido un experiencia muy importante en la vida»

Recibirá este sábado la Placa Juan Sastre, el máximo galardón de los colegiados españoles, en reconocimiento a su labor de más de cuatro décadas en el atletismo

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Simón Iglesias (León, 1950) recibirá este sábado la Placa Juan Sastre de la Federación Española de Atletismo, como reconocimiento a su trayectoria con más ... de cuatro décadas como juez. Se convertirá en el único asturiano, ya que el se considera asturiano de adopción, que ha recibido este galardón. Y es que su transitar en eso de velar por que las competiciones se desarrollen de forma reglamentaria, le ha llevado a estar en competiciones como los mundiales de Sevilla de 1991 y 1999; Juegos de Barcelona 1992; campeonato del Mundo indoor y Europeos en Barcelona 1995 y 2010, entre otras competiciones. Sin ir más lejos, su próximo gran compromiso será ser el jefe de cronometradores en la Maratón de Valencia, considerada como una de las mejores pruebas del mundo por sus registros. Asimismo, ha presidido el Comité Nacional de Jueces entre de 2009 a 2016.

