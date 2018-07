Somohano y Azara García coronan Somiedo La corredora cántabra Azara García, vencedora del ultra Desafío Somiedo, durante un tramo de la competición. / JORDI SARAGOSSA El cabraliego y la cántabra se proclaman vencedores en la exigente ultra trail de 82 kilómetros DANI BUSTO POLA DE SOMIEDO. Domingo, 29 julio 2018, 00:25

Sin duda agradecieron el aire fresco que se dejaba notar a las siete de la mañana en Pola de Somiedo. Los 365 corredores estaban a punto de afrontar una intensa jornada que les haría sudar litros. El calor y el sol les acompañaron poco después, a ratos, y durante varias horas, en el ultra trail EdP Desafío Somiedo, una prueba de 82 kilómetros y 9.450 metros de desnivel acumulado en la que los grandes triunfadores fueron el cabraliego Juanjo Somohano (GDM Cabrales) y la cántabra Azara García (HG AML Team).

Desde el inicio, el corredor asturiano e Iker Karrera (Salomón) fueron los encargados de liderar la prueba. Ambos fueron seguidos por un grupo de corredores que se turnaban las posiciones, como Juan Pérez Torreglosa, Tony Blanco y Marcos Santiago.

Somohano y Karrera se distanciaron de sus perseguidores y se mantuvieron juntos durante todo el recorrido, hasta encarar los últimos cuatro kilómetros. En ese momento, el asturiano decidió acelerar para no verse adelantado por Juan Pérez, que estaba recortando las diferencias respecto a la dupla en cabeza. «Le dije a Iker que iba a tirar un poco, porque no quería que me adelantasen a última hora», recuerda en este punto el vencedor, quien reconoce que fue «una decisión complicada». Ese demarraje hizo mella en Karrera, que se quedó atrás poco a poco.

Los vencedores de la prueba ultra se colocan al frente de la clasificación de la Copa de España García estableció el récord de la prueba en categoría femenina con un tiempo de 10:11:17

Finalmente, Juanjo Somohano cruzó la meta en solitario, con un tiempo de 9:08:32. Con un minuto y dos segundos de diferencia entró Iker Karrera (9:09:37), y completó el podio masculino Juan Pérez Torreglosa (Club Ultra Trail Huelva), con un tiempo de 9:18:46.

En categoría femenina, Azara García lideró durante todo el recorrido la prueba con clara ventaja con respecto al resto de corredoras que luchaban por los primeros puestos. La atleta cántabra entró en meta decimotercera de la general con un tiempo de 10:11:17. Con estas cifras logra bajar el tiempo de la prueba conseguido el año pasado por Gemma Arenas (Dynafit) y se adjudica el récord femenino.

La atleta de Almagro (Ciudad Real) entró en meta en segunda posición, vigésima de la general, con un tiempo 10:51:22. El podio femenino lo cerró la vasca Uxue Fraile (Team Vibran), con 11:02:45, quien se reencontraba de nuevo con la distancia ultra después de un año y medio sin poder competir a causa de una lesión.

Además, esta distancia ultra de EdP Desafío Somiedo fue la primera prueba de la Copa de España de Ultras de Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Por tanto, Juanjo Somohano y Azara García se sitúan como líderes de la clasificación.

Villa tira de galones

Como 'aperitivo' de este gran reto, también ayer se disputó el Maratón Desafío Somiedo, una prueba de 43 kilómetros en la que participaron trescientos corredores y en la que el leonés Pablo Villa logró imponerse a sus rivales, tras finalizar el recorrido con un tiempo de 4:13:51. El vigente campeón de España de trail se batió el cobre en la primera parte del recorrido con un importante elenco de rivales, entre los que se encontraban el bejarano Roberto Heras Zaid Ait Malek, Iván Camps, David López Castán y el francés Nicolas Martin.

Con el paso de los kilómetros, Villa logró distanciarse y cruzó la meta en solitario. Sus perseguidores, Roberto Heras e Iván Camps, entraron juntos con un tiempo de 4:20:29.

En la categoría femenina, la atleta vasca Sandra Sevillano, que el pasado 10 de junio se proclamó campeona de España de trail running en Borriol (Castellón), venció ayer con autoridad con un tiempo de 5:06:55. Segunda en meta entró Zuriñe Frutos con 5:37:12 y, a dos minutos, cerró el podio Celine Gallardo, con 5:39:44.