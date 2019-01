Suárez reina por las calles de Oviedo Más de 6.100 participantes formaron una San Silvestre ovetense con varias novedades. / ALEX PIÑA Verónica Pérez volvió a lo más alto del podio en la prueba de la capital asturiana, seguida por los aficionados en 'streaming' CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Miércoles, 2 enero 2019, 00:08

Alberto Suárez (Maratón Oviedo) y Verónica Pérez (Capol) se adjudicaron el triunfo en la edición más multitudinaria de la San Silvestre de Oviedo, que celebró su trigésima quinta edición con más de 6.100 participantes. Una marca con la que la prueba de la capital asturiana estableció un nuevo récord de corredores.

Fue una edición cargada de novedades. La principal para los aficionados de todo el Principado es que pudieron seguirla desde sus casas por 'streaming' a través de la página web de la organización, con los comentarios de un locutor de excepción como José Luis Capitán, a modo de las retransmisiones de los grandes acontecimientos del atletismo europeo y mundial. Las obras en la plaza de la Catedral también llevaron a reubicar la llegada en las inmediaciones del Teatro Campoamor, dando mayor visibilidad a la prueba. El principal nuevo aliciente fue el desafío de Moha Bakkali: vencer en las San Silvestres de Gijón y Oviedo, con una diferencia de poco más de una hora.

Los deportistas de las categorías menores fueron los primeros en coronarse en las calles de la capital asturiana y todos se llevaron a sus casas una medalla conmemorativa de la carrera. Fueron el mejor prólogo para la prueba reina, en la que cientos de corredores transitaron por las principales calles de la ciudad

La plaza de la Escandalera volvió a reunir a los corredores en los minutos previos a la competición, en los que muchos de ellos ultimaban su preparación para la prueba. No tardaron en dejarse ver en la parte delantera de la línea de salida los atletas más destacados, entre los que se decidiría el triunfo absoluto en esta tradicional prueba, lo que anunciaba que no tardaría en arrancar la carrera. El multicolor pelotón de participantes se puso en marcha a la hora prevista y los corredores no tardaron en tomar las calles más céntricas de la capital asturiana.

Moha Bakkali era el hombre a batir y el candidato al triunfo en todos los pronósticos, aunque había que contar con el empuje y la juventud de Diego Menéndez (Playas de Castellón) y la veteranía y experiencia del internacional paralímpico Alberto Suárez. También sus compañeros en el Universidad Hugo García, vencedor en 2017, y Alejandro Onís, así como Ciro Canseco (Oriente Atletismo) aspiraban a estar entre los mejores.

Fue al final esa mezcla de juventud y veteranía la que decidió la competición. Diego Menéndez se encargó de lanzar la carrera, mientras más atrás Bakkali trataba de gestionar sus fuerzas con vistas al tramo final.

La prueba transcurría a un ritmo frenético, mientras que al corredor verdinegro cada vez le costaba más seguir el paso de sus rivales. Fue poco después de superar el ecuador, en las rampas más duras de la carrera, cuando de forma definitiva se rompió la competición. Alberto Suárez hizo valer esa dureza que le ha dado la prueba de maratón para exigir lo máximo de sus rivales, incapaces de seguirle. Solo Diego Menéndez se mantenía en la lucha por la victoria, a pocos metros del fondista de Riosa. Sin embargo, el piloñés no pudo recortar distancias ante un Alberto Suárez por el que parece que no pasan los años y que se crecía a medida que se acercaba a la llegada.

Alberto Suárez celebró la victoria en la llegada, donde precedió a Diego Menéndez, que acabó segundo y volvió a confirmar que es una de las grandes promesas del atletismo nacional. Ciro Canseco realizó un buen final de carrera, que le llevó a alcanzar la tercera plaza. Moha Bakkali, sin fuerzas, terminó en cuarta posición.

Cuarta victoria

La prueba femenina también prometía ser muy reñida, con la presencia de las excampeonas españolas de maratón, la cántabra Paula González Berodia, que volvía a la competición después de una lesión, y Verónica Pérez. A ellas se unió en la pugna por la victoria Samira Mhamdi.

La corredora de origen marroquí tomó la delantera a sus rivales en los metros iniciales. Paula González fue la primera en reaccionar y recortó diferencias rápidamente, mientras Verónica Pérez, con una amplia experiencia en la prueba, dejaba que transcurriesen los kilómetros.

La tinetense esperó a los tramos más difíciles del recorrido, al igual que Suárez, para jugar sus bazas con vistas al triunfo final. Su estrategia le dio resultado y cubrió en solitario la parte final de la carrera en cabeza para apuntarse su cuarta victoria.

Paula González reaccionó en los metros finales y consiguió la segunda plaza, mientras que Samira Mhamdi acabó en tercera posición.