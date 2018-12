Tres mil avilesinos corren por San Silvestre El Avilés Atletismo vivió un duro domingo en el Corte Inglés con la entrega de dorsales. / OMAR ANTUÑA Desde las cinco de la tarde se abre el programa de pruebas para despedir el año deportivamenteEduardo Menacho se perfila como favorito, con David Ginzo y Manu Guerreiro a su estela, mientras María Suárez es la candidata femenina NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 31 diciembre 2018, 01:31

Las calles de la ciudad vivirán esta tarde una nueva edición, la 31, de la San Silvestre Villa de Avilés, en la que tres mil personas, desde los más pequeños a los mayores, despedirán el año echando una carrera, que para unos será competitiva en pos de la victoria, mientras la gran mayoría se une a la fiesta en un evento con el mayor rango popular posible.

La prueba iniciaba ayer su cuenta atrás con la recogida de dorsales en la planta de deportes de El Corte Inglés, que vivió un domingo de trasiego con el desfile de personas en busca de su acreditación y las que acudían a realizar sus compras. Con el presidente del Avilés Atletismo, David Sotura, al frente, el personal del club despachó una jornada agotadora atendiendo a los inscritos durante más de diez horas.

17 horas Chupetines. 150 metros. Salida de la calle La Cámara (cruce con San Bernardo) y meta en Plaza de España. 17 15 horas. Sub 8 años. 200 metros. Salida Plaza Camposagrado y meta en Plaza España. 17 30 horas. Sub 10 años. 300 metros. Salida y meta en Plaza España (1 vuelta circuito A). 17 45 horas. Sub 12 años. 520 metros. Salida y meta en Plaza España (1 vuelta circuito B). 18 horas Sub 14 años. 900 metros. Salida y meta en Plaza España (1 vuelta circuito C). 18 30 horas. Prueba absoluta para sub 16 años, sub 20, senior y master A, B y C. 5. 230 metros con salida en Calle Cervantes (cruce con Galiana y Avenida de Portugal) y meta en Plaza España.

En el desfile de atletas pasaron los favoritos de la prueba absoluta y que ya están en boca de todos. Con la ausencia explicada por él mismo de Aitor de la Coba, que sería el indiscutible candidato a renovar el cetro que logró en 2017, y sin la presencia de otros buenos atletas que renunciaron por la polémica de los incentivos fijos, el abanico se abre en la prueba masculina. El aragonés Eduardo Menacho, ganador hace dos años, ha vuelto a pasar el fin de año con su familia en Verdicio y apunta a ganador.

Tendrá que bregar con dos clásicos fondistas asturianos, David Fernández Ginzo y el avilesino Manu Guerreiro, cinco veces ganador de la San Silvestre. En ese mismo paquete de favoritos hay que situar al corverano Esteban Tejedor, un habitual del podio, y los jóvenes promesas de la Atlética Avilesina, el junior David Alfonso, cuarto absoluto hace un año, y el juvenil Pablo Rodríguez, que llega de ganar en San Juan de la Arena.

En la categoría absoluta femenina todos apuntan a la atleta lavianesa María Suárez, del Universidad y ganadora del Cross de Navidad, como principal candidata a la victoria. Las avilesinas Paula Herrero y Esther Menéndez también lucharán por estar entre las mejores como ha sucedido estos últimos años en los que ambas llevan la representación en ausencia de la reina de la San Silvestre, Alba García.

Para los participantes en la prueba absoluta el recorrido tiene modificaciones y se suaviza al eliminar algunas cuestas como la temible de López Ocaña, en la que no pocos atletas enterraron sus opciones de podio. Tras la salida arriba de Cervantes, con cajón prioritario para medio centenar de atletas acreditados, hay que transitar por las calles Severo Ochoa, Fernando Morán, Juan XXIII, Doctor Graíño, La Cámara, San Francisco, Galiana, Avenida de Portugal, Ramón y Cajal, Avenida San Agustín, Fuero de Avilés, Quirinal, González abarca, La Cámara, Avenida de Alemania, Marcos del Torniello, Plaza de la Merced, La Cámara y Plaza de España, en la que se espera un lleno total como todos los años.

El programa de la prueba que despide 2018 lo abrirán como siempre las carreras para los más pequeños, en el entorno de El Parche, donde a partir de las 17 horas empezarán a correr los chupetines, muchos de ellos inevitablemente junto a padres o madres por aquello del control de tracción en edades tan tempranas. En lapsos de un cuarto de hora irán saliendo el resto de categorías, hasta los sub 14 que darán el paso a la prueba grande, de cadetes en adelante. Al contrario de lo que se había advertido, los veteranos no irán en el mismo lote, con tres categorías de edad diferentes. Lo que no ha cambiado es la mezcla de juveniles y junior, lo que encarece las medallas en estas dos categorías.

El Avilés Atletismo, cuyo presidente ha salido reforzado de la crisis interna por los apoyos recibidos, ultimará a lo largo de este lunes, tras la maratoniana jornada de ayer, todos los detalles. Uno de ellos importante: el acceso de los atletas para la prueba absoluta tienen que acceder al lugar de partida desde la puerta del Parque Ferrera que da a Maestría. Las demás estarán cerradas.