Atletismo El Universidad manda en Perlora Los verdinegros lograron los títulos masculino y femenino en el regional de cross. Moha Bakkali e Isabel Barreiro lograron las victorias individuales Domingo, 20 enero 2019

El Universidad de Oviedo recuperó la hegemonía regional con su doblete en el Campeonato de Asturias de Cross Largo por Clubes, en el que consiguió el triunfo en las categorías masculina y femenina en el Trofeo Náutico Carreño, disputado este domigno en la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Las victorias absolutas individuales fueron para Isabel Barreiro (Gijón Atletismo) y Moha Bakkali (Universidad).

El atletismo regional llevaba tiempo esperando el regional de campo a través que, como cada año, volvió a ser una de las citas estelares de la temporada invernal. En ella estaban en juego los títulos regionales por escuadras, pero también las plazas para participar en el nacional de la especialidad. Estas circunstancias hicieron que los mejores fondistas se citaran sobre el trazado perlorano, en el que el Club Náutico de Carreño volvió a echar el resto para que la prueba fuese un rotundo éxito.

Mariam Benkert (Gijón Atletismo) y Pablo Rodríguez (Atlética Avilesina) volvieron a repetir victoria en la prueba gozoniega, en la que se impusieron en categoría sub 16. El Gijón Atletismo ganó en femenino y el Ciudad de Lugones no dejó pasar la ocasión de llevarse el triunfo en masculino.

La gijonesa Laura Fernández (Grupo) se hizo con victoria en la prueba sub 18-sub 20, categoría en la que Diego Menéndez (Playas de Castellón) se mantuvo invicto esta temporada. El Estadio Gijón y el Grupo se llevaron los títulos femeninos en sub 18 y sub 20, respectivamente. La Asociación Atlética Avilesina y el Gijón Atletismo, por su parte, vencieron en sub 18 y sub 20 en categoría masculina.

La prueba absoluta

Poco después de las doce del mediodía entraron en acción los participantes de las pruebas absolutas, en las que el Oriente Atletismo defendía la hegemonía regional.

El Universidad, que partía con la baja de Beatriz Fernández, no tardó en situar al frente de la carrera a sus mejores corredoras. Marta Casanova fue la encargada de romper la carrera. Solo la gijonesa Isabel Barreiro (Gijón Atletismo) fue capaz de seguir su estela para luchar por el triunfo. Lo logró al superar en el último tramo de la prueba a la verdinegra, que fue segunda y precedió en la meta a su compañera de equipo María Suárez. El Universidad se hizo con el título absoluto con 19 puntos, por delante del Oviedo, que fue segundo con 27, y el Ribadesella, que completó el podio, más lejos, con 56.

Barreiro, por su parte, abrió el camino al Gijón Atletismo a conseguir el título en sub 23.

No tardaron en tomar la salida los fondistas de la prueba masculina, que se preveía que sería una de las más igualadas de los últimos años. David Ginzo fue baja en la línea de salida y mermó las opciones del Toscaf-Recta Final al título. Raúl Bengoa (Oriente Atletismo) marcaba el ritmo a la prueba y tomaba la delantera a sus rivales. Solo Moha Bakkali (Universidad) era capaz de reaccionar y saltar del grupo para neutralizarle y después superarle, y hacerse con el liderato de la carrera. Por detrás se entablaba la auténtica lucha entre los equipos por el título que, finalmente, fue para el Universidad, que acumuló 33 puntos. Dos menos que el Piloña.Deporte, que sorprendió a sus rivales y acabó segundo. El Oriente Atletismo concluyó tercero, con 36 puntos.

Moha Bakkali capitaneó al Universidad con su victoria en una prueba en la que Raúl Bengoa acabó segundo y Martín Álvarez en tercera posición.