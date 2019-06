BALONCESTO Adba busca un nuevo patrocinador tras confirmar la marcha de Víctor Antuña Juanjo García en un tiempo muerto con sus jugadoras. / OMAR ANTUÑA El potencial del proyecto de la próxima temporada se puede resentir con la pérdida del principal colaborador del club NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 3 junio 2019, 00:58

La Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés, Adba, busca patrocinador para la próxima temporada después de confirmarse la renuncia del promotor inmobiliario avilesino Víctor Antuña, que ha sido el principal colaborador del equipo de Liga Femenina 2 estos últimos tres años asumiendo un papel que las grandes empresas radicadas en la comarca no terminan de desempeñar, un mal que afecta a la generalidad de equipos.

El paso atrás de Víctor Antuña, al que «solo podemos dar las gracias por su aportación estos tres años», subrayan en el club, deja al equipo expuesto a bajar aún más su perfil deportivo. La idea de asturianizar el Adba ya estaba sobre la mesa al finalizar la pasada campaña, pero sin la aportación de un sponsor principal será más difícil captar los dos o tres fichajes de fuera necesarios. La cantera, con unas junior que ya han dado muestras de su potencial, tendrán seguramente mayor protagonismo en las rotaciones.

En esta tesitura, la renovación del entrenador, Juanjo García, está en el aire y los agentes del tinerfeño ya se mueven en distintas direcciones, sin descartar la continuidad en Avilés aún sin garantías de contar con un proyecto mejorado, o al menos similar al anterior. Amalio Álvarez, director deportivo del Adba, y Juanjo García, tienen pendiente una charla definitiva para resolver el tema del banquillo.

La decisión no se puede demorar y la próxima semana ya se debería conocer la decisión para que el club inicie la planificación de la próxima temporada en unas fechas en las que las jugadoras libres en el mercado se van ubicando en distintos equipos que ya trabajan con red. La no renovación del técnico que ha dirigido al Antuña Adba las dos últimas temporadas obligaría a la directiva a buscar recambio, quizás como en el caso de la plantilla, por el mercado asturiano. Que tampoco está fácil porque algunas jugadoras saldrán de su zona de confort empujadas por la búsqueda de un empleo que, en el mejor de los casos, podrán compatibilizar con el baloncesto.

La posibilidad de no tener un patrocinador principal para la próxima temporada es un motivo de preocupación cuando se esperaba que el Adba podría dar un paso adelante en su potencial deportivo. Pero no será el primer año que el equipo salga a competir en esas condiciones, con plantillas de perfil bajo. En alguna temporada se perdió la categoría en la cancha, pero hubo repesca y eso no ha cambiado.