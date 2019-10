«Me alegro de no haber tirado la toalla» La avilesina María Iglesias, en el amistoso frente al Zamarat esta pretemporada. / OMAR ANTUÑA María Iglesias, que meditó su retirada este verano, ha regresado a las canchas mejor que nuncaLa jugadora avilesina firmó doce puntos y dos rebotes en la victoria del Adba en su debut liguero el pasado sábado frente al Pozuelo en El Quirinal SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 11 octubre 2019, 01:36

El deporte proporciona historias de superación día sí, día también. Una de ellas ha emergido del Adba en la figura de María Iglesias, jugadora avilesina que ha pasado de tener prácticamente decidida su retirada de las canchas a convertirse en pieza clave del esquema de Juanjo García. Al menos eso se ganó durante la pretemporada, demostrándolo en el debut liguero el pasado sábado frente al Pozuelo.

Las buenas maneras de la espigada ala-pívot local se comenzaron a ver desde la primera vez que saltó a una cancha. Criada en la prolífica cantera de Innobasket, fue quemando etapas más rápido de lo que marcaba su edad, hasta el punto de convertirse en una referencia en Primera Nacional siendo todavía junior. Su buen hacer llamó la atención del Adba, que, dentro de su política de asturianizar el equipo de Liga 2, firmó a una de las interiores más protedoras del baloncesto regional.

En aquel momento, María acababa de salir de una rotura de cruzado que le había tenido prácticamente toda una temporada, la última con Innobasket, en el dique seco. La jugadora fue presentada por todo lo alto y su ilusión era máxima al inicio de la pretemporada. Tenía la ocasión de mostrar su nivel en la segunda categoría del baloncesto nacional. Sin embargo, la mala fortuna se volvió a cruzar en su camino.

En el último segundo de la final de la Copa Principado, en pretemporada, la rodilla de María volvió a crujir y se las tuvo que ver de nuevo con el quirófano, que le impidió jugar partido alguno el pasado curso. Contrariada y desilusionada, la avilesina había tomado la decisión de retirarse este verano. Sin embargo, desde el Adba lograron convencerla. «Había perdido la ilusión, pero me dijeron que volviese poco a poco, sin presión, y la verdad es que he vuelto a recuperar las buenas sensaciones y estoy muy contenta de no haberlo dejado», explica la jugadora con una sonrisa.

Sorpresa positiva

Después de una buena pretemporada, María Iglesias rompió todos los moldes en el debut liguero el pasado sábado frente al Pozuelo. Anotó doce puntos, capturó dos rebotes y dio una asistencia, resultando clave en la victoria del Adba. «Era mi debut en Liga 2 y la verdad es que se nota el cambio, sobre todo en el ritmo de juego y en el físico de las rivales». La ala-pívot, secundada por Waithe y Brandy desde la posición de 'cinco', disfrutó de lo lindo de nuevo en una cancha. «Lo echaba mucho de menos. Somos un equipo muy unido y fue un gran partido, todas estuvimos bien y la dinámica te ayuda a hacer las cosas de la mejor manera», admite.

Con la moral por las nubes, María sólo piensa en hacer un buen papel mañana en Alcobendas. «No sé si ganaremos o no, pero lo que está claro es que nos lo dejaremos todo en la cancha. Si en verano me faltaban ganas, ahora me sobran. Estoy muy contenta». También en su casa. «Mis padres estaban acostumbrados a disfrutar con el baloncesto y también han sido dos años muy duros para ellos, que el sábado se alegraron mucho por mí, al igual que mis abuelos», comenta.

Mientras la dirección deportiva busca en el mercado una jugadora que complete la plantilla, el Adba más asturiano de los últimos años ha comenzado con buen pie la temporada, a pesar de su bajo presupuesto y la alta competencia de los rivales. Sin embargo, con jugadoras de vuelta como María todo es más sencillo.