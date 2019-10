BALONCESTO | LEB ORO Álex Reyes se estrena con los mejores Álex Reyes, en una acción de ataque en pretemporada. / OCB El jugador del Liberbank Oviedo, decisivo ante el Palma, entró en el quinteto ideal como el mejor alero de la categoría HUGO VELASCO OVIEDO. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:17

El gran arranque de temporada del Liberbank Oviedo Baloncesto no solo tuvo su recompensa global con el sobresaliente triunfo del pasado sábado en el Polideportivo de Pumarín ante el, a priori, mejor equipo de la LEB Oro, el B The travel Brand Mallorca Palma. Esa victoria, con la que los hombres de Javi Rodríguez se llenaban de moral después de una pretemporada en la que los resultados no acompañaron, sitúa de nuevo al conjunto ovetense en todas las quinielas para la lucha por el ascenso a la ACB.

Además, en el debut oficial liguero hubo varios hombres azules que demostraron el porqué de su fichaje, como fue el caso de la primera incorporación para esta temporada, el vallisoletano Álex Reyes, quien se convirtió en el máximo anotador y reboteador de los asturianos.

En los veintinueve minutos que estuvo sobre la cancha, Reyes supo realizar los cambios de ritmo necesarios para distanciar a los suyos en el marcador ante un Palma que se las prometía felices. Además de sus dieciséis puntos y seis rebotes, el vallisoletano logró recuperar dos balones y recibió cuatro faltas personales, cifras que le sirvieron para firmar una valoración final de 22 tantos, tan solo superada por los 23 de Rolandas Jakstas.

Esa actuación del jugador de 25 años le permitió entrar a formar parte del quinteto ideal de la jornada como el mejor alero de la segunda división del baloncesto nacional. Una premio a su trabajo durante toda la pretemporada y que a buen seguro no quedará solo aquí.

Precisamente en ese quinteto ideal de la primera jornada, Reyes comparte protagonismo con uno de los que será su rival este próximo sábado, Dago Peña, mejor escolta en el estreno liguero de la LEB Oro.

El jugador del Breogán Lugo fue uno de los artífices del triunfo gallego en su visita al Tau Castelló. Un partido en el que también destacaron el canario Christian Díaz y el internacional rumano Alex Olah, quien lideró el apartado anotador, junto a Peña, del cuadro que dirige Diego Epifanio.

A por el liderato

Esa victoria en tierras castellonenses permitió a los lucenses cerrar la primera jornada de la LEB Oro como líderes, un puesto que intentarán asaltar los jugadores del Liberbank Oviedo Baloncesto este mismo sábado.

La plantilla dirigida por Javi Rodríguez ya trabaja en la preparación del duelo ante los lucenses, a lo que verán las caras por segunda ocasión en un mes, ya que en pretemporada ambos conjuntos se enfrentaron en Foz. Fue el estreno sobre la cancha del nuevo proyecto azul.

Aquel partido se saldó con victoria de los de Epifanio por 99-80, siendo el hombre más destacado del mismo el lucense Thomas de Thaey, mientras que entre los ovetenses Devin Wright dio sus primeras pinceladas de calidad.