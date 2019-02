«Ante el Canoe no podemos fiarnos de la clasificación» Arteaga, durante el entrenamiento de ayer en Pumarín. / LORENZANA «Estoy muy orgulloso de poder jugar en este club y ante una afición con la que me siento muy identificado» Óliver Arteaga Pívot del Liberbank Oviedo Baloncesto HUGO VELASCO Jueves, 28 febrero 2019, 00:33

En su segunda temporada en las filas del Liberbank Oviedo Baloncesto Óliver Arteaga (Tenerife, 1983) es sin duda uno de los jugadores más queridos por la afición, además de ser el puntal de Javi Rodríguez en el juego interior.

-Tras las derrotas ante Ourense y Melilla ¿hubo presión por ganar ante el Granada?

-A título personal no tuve la sensación de tener una presión especial, pero sí las ganas de volver a ganar para coger buenas sensaciones y eso es lo que intentamos.

-Este viernes visitan al Real Canoe en una oportunidad para seguir con la trayectoria ascendente.

-Nos medimos a un equipo que está abajo en la clasificación y lleva cinco derrotas consecutivas, pero es un rival bastante peligroso. Han demostrado a lo largo de la temporada que en su casa son bastante fuertes, y los equipos que han ido allí y no les han respetado, se llevaron una derrota. Deberemos hacer un buen trabajo, ser serios y duros durante los cuarenta minutos como lo fuimos ante el Granada.

-En principio el calendario que se presenta las próximas jornadas parece asequible, con Barcelona, Arraberri, Castelló y Lleida.

-Son equipos que a priori están en la parte baja de la clasificación, pero eso no quiere decir nada. Ahora mismos los equipos que están abajo tienen mucha necesidad de triunfos, porque se están jugando la permanencia, y nosotros ya lo hemos vivido en nuestras propias carnes esta temporada, con las derrotas en las canchas del Prat y Araberri. En definitiva todos estos rivales son muy peligrosos, y todos los equipos de la categoría pueden ganar a cualquiera. Lo que debemos hacer es enfocar la de atención en el Real Canoe, pero es cierto que si hacemos un buen trabajo en los próximos partidos podremos seguir ahí arriba.

-De las once jornadas que restan seis son en Pumarín ¿un punto a su favor?

-Eso es un plus para nosotros. Jugar en nuestra casa es muy importante, porque recibimos el apoyo de nuestra afición durante los cuarenta minutos, independientemente del rival y el resultado, son fieles y siempre están ahí. Por ello debemos aprovecharlo e intentar sacar victorias, para brindárselas a nuestros seguidores y devolverles así todo el ánimo que nos transmiten.

-Las últimas victorias ante los que serían posibles rivales en los 'play-off'¿es una inyección de moral?

-Somos conscientes que somos un buen equipo, y lo hemos demostrado durante toda la temporada. Pero esta es una liga muy igualada y complicada, y aún todavía no veo tener asegurado el 'play-off'. Del segundo clasificado al décimo está muy apretado, y tenemos que seguir trabajando muy duro en el día a día, y en los partidos, para sacarlos adelante e ir cada día mejorando, de cara a estar a final de temporada lo mejor posible.

-Una igualdad que pudieron comprobar al pasar de la segunda plaza a la sexta en una sola jornada.

-Ganas dos partidos y eres segundos, pero en cambio pierdes dos y desciendes a la sexta. La igualdad es tanto para lo bueno como para lo malo, lo que debemos pensar es que si nosotros hacemos nuestro trabajo, y somos fieles a nuestra filosofía de jugar en equipo y defender, estaremos ahí.

-En estas dos temporada se ha ganado el cariño de la afición, la cual le podrá ver un año más aquí.

-Estoy muy cómodo y orgulloso de poder jugar para este club y esta afición, con la que me siento muy identificado. Y no sólo es conmigo, si no con todo el equipo general, y eso es algo que nos da mucha fuerza.