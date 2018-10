El Antuña Adba se abona a los recién ascendidos con su visita al Ardoi Una jugada del primer encuentro de la temporada regular frente a Maristas en El Quirinal. / PATRICIA BREGÓN Juanjo García no se fía de un rival que «lleva con el mismo equipo varios años y en la primera jornada vencieron al Lima Horta a domicilio» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 13 octubre 2018, 01:19

El Inmobiliaria Víctor Antuña Adba realiza hoy su primer desplazamiento de la temporada para medirse en tierras navarras a otro recién ascendido, el Osés Construcción Ardoi (19.45 horas). Juanjo García tiene la única baja de María Iglesias, que pasará por el quirófano el próximo viernes para valorar y, si es necesario, intervenir, su rodilla izquierda. La avilesina ya había sufrido una lesión importante en su etapa en La Biblioteca Innobasket en Primera Nacional y desde su nuevo club, sobre todo en la figura de Edu López, se le está brindando todo el apoyo posible. La jugadora ha reconocido en sus redes sociales que «volveré más fuerte y con más ganas que nunca».

El resto de sus compañeras, a pesar de que Carolina Ramos tiene molestias en la espalda, están convocadas para un partido del que Juanjo García no se fía. No en vano, que los recién ascendidos no son peritas en dulce lo comprobaron las avilesinas en la primera jornada frente a Maristas Coruña, con una victoria muy sufrida.

«Ardoi es un equpo muy correoso, muy peleón, agresivo en el uno contra uno y en la salida de los bloqueos directos», explica el técnico local, Juanjo García. El tinerfeño asegura que «destacan en defensa, llevan juntas mucho tiempo buscando el ascenso a Liga 2 y después de varios años lo han conseguido».

Juanjo recuerda que «en la primera jornada pusieron en muchos aprietos a Lima para acabar consiguiendo la victoria a domicilio, así que para nada es un equipo de los que se puedan ganar fácil. Vamos con todo el respeto del mundo y apostando por la filosofía con la que venimos practicand el último mes y medio».

Cabe recordar que el Antuña Adba consiguió una trabajada pero muy valiosa victoria en la primera jornada en El Quirinal ante Maristas Coruña, por lo que un triunfo esta tarde en Navarra significaría un inicio de temporada soñado, teniendo en cuenta que dos victorias serían un botín muy importante de cara a conseguir la permanencia, objetivo prioritario una temporada más para el club avilesino.

Zardaín al Zamarat

La Liga Día tendrá esta temporada una representante avilesina. Se trata de María Zardaín, canterana del Adba con experiencia en Liga Femenina 2 que compaginará su nuevo reto baloncestístico con los estudios de Enfermería en Zamora.

Su nuevo técnico, el gijonés Fran García, explica para La Canasta Asturiana que María «es una chica que se tomará el año para evolucionar en su juego, así como mejorar en su aspecto físico. Es muy joven aún, tiene talento e intentará seguro dar lo máximo en la cancha cuando se le presente la oportunidad de saltar a ella». Sin duda, un nuevo éxito para el deporte avilesino.