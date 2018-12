BALONCESTO El Antuña Adba apela a su fortín ante el Barça de Anna Boleda Boleda recibió el año pasado la camiseta del Adba. / MARIETA La veterana alero se ha recuperado de su grave lesión y llega al frente de un equipo que pondrá a prueba la solvencia de las avilesinas en el Quirinal NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:24

Con un partido por delante para cerrar el calendario del año, el Inmobiliaria Víctor Antuña Adba se despide por este 2018 de sus aficionados en su fortín del Pabellón del Quirinal para medirse al Barça CBS en una tarde especial en la que cambia el horario, siete de la tarde, por la presentación de la estructura de cantera del club avilesino a la finalización del encuentro de Liga 2.

Esa presencia de los equipos de la Adba permitirá que se vea un ambiente especial para un encuentro difícil por el potencial del rival y en el que las avilesinas se agarran a su fortín para poder salir airosas ante el Barça de Anna Boleda. La que fue durante siete temporadas santo y seña del Adba, vuelve con el conjunto azulgrana después de superar una grave lesión en el tendón de aquiles de su pie izquierdo.

«Fueron siete meses duros desde la operación y ya estoy bien, pero al principio me costó mucho porque me dolían otras partes del cuerpo por la inactividad. Ahora me encuentro mejor y he cogido el ritmo», dice desde Barcelona, donde a sus 37 años apura la que debería ser su última temporada en activo: «Es casi seguro que me retiro».

Antes cumple en un Barça renovado con jóvenes a las que Anna alecciona desde su experiencia, con la que suma 75 puntos en ocho partidos, una media de casi diez por partido. Será una de las jugadoras a vigilar en su retorno a Avilés: «Vuelvo a casa, estuve siete años y tengo muchas y buenas amistades. Adba siempre será mi equipo».

Un equipo en el que Juanjo García tiene las dudas de Ana Oraá y Carlota, que tienen bastante difícil llegar en condiciones, mientras Carolina Ramos, aún con molestias, se ha recuperado para un partido que «podemos ganar si jugamos con la necesaria intensidad», subraya el entrenador del Antuña Adba.

Otros partidos

En Primera Femenina se reanuda la competición con la última jornada del año. A las 16.30 el Zumosol Sanfer recibe en el polideportivo del colegio San Fernando al Skoda Carmelitas Orense, y a las 20 horas en Jardín de Cantos La Biblioteca Innobasket se mide al Rosalía de Castro.

Y en Primera División de baloncesto en silla de ruedas, el Garmat Avilés afronta un largo y duro desplazamiento a Zaragona, donde espera uno de los favoritos al ascenso, el CAI Deporte Adaptado, choque señalado a las 18.15 horas.