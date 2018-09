BALONCESTO Avilés llega a la ACB con Iyán González El avilesino Iyán González ya es árbitro de la Liga ACB. / ASTURBASKET El joven avilesino de 23 años asciende a la elite del arbitraje en una meteórica carrera NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:40

Avilés estará presente la próxima temporada en la Liga Endesa con un joven de 23 años que rompe moldes en una carrera meteórica en el arbitraje. Iyán González Gálvez (Avilés, 9-6-1995) fue confirmado ayer por la comisión técnica del Departamento Arbitral de la ACB entre los tres colegiados que dan el salto a la elite. «Es un sueño cumplido, sabía que estaba en las quinielas, pero no lo esperaba».

Una gran noticia que recibió en su penúltimo día de vacaciones en la localidad gallega de San Xenxo: «Me llamó Juanjo Cachero, el presidente de la territorial. Una sorpresa total». Desde que se supo no se pudo despegar del teléfono para las felicitaciones que le fueron llegando una tras otra: «Estoy desbordado, no me da la batería del móvil», dice complaciente.

Iyán se inició en el deporte de la canasta en el colegio Quirinal para jugar hasta su segundo año junior en la Atlética Avilesina. Por entonces ya hacía sus pinitos con el silbato, pero fue a partir de esa retirada cuando se volcó en el arbitraje, con un resultado inmejorable porque su crecimiento ha sido meteórico.

«Es un sueño, estaba en las quinielas, pero ha sido una sorpresa y espero hacerlo bien»

Con solo 18 años dirigió una final nacional de minibasket en Cádiz y a los 21 pasó a formar parte del grupo 1 del arbitraje, que abarca las categorías LEB Oro y Plata y Liga Femenina, en esta con protagonismo por su designación para conducir la final de la Copa de la Reina. Para dar el salto a la Liga Endesa superó dos cribas. La primera formando parte de los ocho colegiados a evaluar la semana pasada en los circuitos Movistar, cuatro en Tarragona y otros cuatro en Guadalajara, donde le tocó al avilesino. Ocho candidatos a tres ascensos que se ganaron el catalán Alberto Baena, el madrileño Carlos Merino y Iyán González, el benjamín de esa terna y de la lista de colegiados de la Liga Endesa para la campaña 2018-19.

Pese a su trayectoria, Iyán siempre se ha mantenido cercano con el baloncesto asturiano y avilesino, no solo dirigiendo partidos cuando la agenda de arriba tiene huecos, sino colaborando con actividades como los torneos de babybasket o los 3x3, especialmente en el de San Agustín al que dedica horas sin desmayo: «Hay que ayudar siempre que puedes y no tengo más que palabras de agradecimiento para la federación asturiana y el comité técnico».

Iyán González será el segundo árbitro de nuestra región que llega a la Liga ACB. 18 años atrás el mierense Fermín González, hoy presidente del comité de árbitros de Asturias, abría un camino que ahora sigue un joven avilesino que comparte esta vocación con sus estudios de Magisterio en la Universidad de Oviedo: «Ya tenía que haber terminado, me quedan ocho asignaturas y de este año no pasa» dice convencido de poder con ese reto y con el de arbitrar en una categoría del máximo nivel: «No tengo miedo, espero hacerlo bien».