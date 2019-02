Los ayudantes asturianos de Sergio Scariolo Jorge Lorenzo y Joaquín Prado, con Scariolo en el centro, este fin de semana en Tenerife. / NPHOTO/FEB Joaquín Prado y Jorge Lorenzo formaron parte del staff de la selección a lo largo de la fase de clasificación para el Mundial de 2019 HUGO VELASCO Jueves, 28 febrero 2019, 00:33

Este pasado lunes, en Tenerife, la selección masculina de baloncesto puso el punto final a la fase de clasificación para la copa del Mundo China 2019, en donde el combinado que dirige Sergio Scariolo será una de las treinta y dos candidatas al título.

A lo largo de las seis ventanas FIBA en las que se desarrolló la fase previa, el italiano quiso contar en su staff técnico con los seleccionadores de las categorías inferiores, para recompensar su labor con las jóvenes promesas. De los nueve entrenadores que le acompañaron durante este periplo, dos fueron asturianos, Joaquín Prado (Oviedo, 1976) y Jorge Lorenzo (Avilés, 1985).

Ambos representan el presente y futuro de los banquillos de nuestra región. El ovetense cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas, con más de veinte años de experiencia, pero que este temporada decidió afrontarla de manera diferente, al ejercer como asesor deportivo del Força Lleida, una labor que compagina con la de entrenador del equipo infantil y seleccionar nacional sub20. «Es el primer año en los últimos dieciséis que no tengo licencia con un equipo profesional, y por este motivo he podido ir a las ventanas FIBA, ya que de estar al frente de un conjunto de LEB Oro, Plata o EBA, hubiera sido incompatible», declara Prado, quien afrontará en julio con la selección española sub 20 el europeo de Tel Aviv.

Por su parte Lorenzo, cuya única experiencia profesional fue con el BMV2012 de Liga EBA, fue junto al propio Scariolo el único técnico que estuvo presente en las seis ventanas, compartiendo la experiencia en las tres últimas con el técnico ovetense. «Fue una sorpresa, y es muy gratificante ver como nos daban esta oportunidad a gente que estábamos en las categorías inferiores», señala el avilesino, quien forma parte de los staff de las selecciones nacionales sub 15 y sub 16, con esta última llegó a lograr la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la juventud en Tbilisi, y un cuarto puesto en el europeo de Kaunas.

Los dos asturianos comparten la misma opinión sobre la oportunidad que vivieron a lo largo de estos últimos meses. «Cada entrenamiento y día de concentración con un entrenador como Sergio Scariolo es un máster continuo, porque en cada momento, detalle, o reunión, aprendes algo», confiesa Lorenzo, quien actualmente dirige en Torrejón de Ardoz a un equipo junior y a un conjunto de primera nacional, a la espera de poder continuar con su progresión como uno de los técnicos con mayor futuro a nivel nacional.

Prado tampoco repara en elogios ante el máximo responsable del combinado español. «Trabajar y vivir el día a día con uno de los mejores entrenadores del mundo, para mi es uno de los mayores lujos que me he llevado en el mundo del baloncesto», apunta el ovetense, «con Sergio aprendes en cada minuto que pasas con él».

Aún desconocen si formarán parte del staff técnico de la selección que se concentrará a partir del 25 julio para preparar el mundial de China, aunque el ovetense, quien vuelve a revivir experiencias como técnico de hace dieciséis años, lo ve algo complicado por su participación en el Europeo sub 20, el cual acabará cuatro días antes del arranque de la concentración de la absoluta.

Mientras que para Lorenzo su presencia en el Mundial es algo que no está en su mano. «El premio de estar en seis ventanas FIBA, siendo la primera vez que se hace, con mi edad y mi trayectoria, ya es todo un orgullo y no puedo pedirle más», apostilla.