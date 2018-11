BALONCESTO Batacazo del Antuña Adba ante un Arxil que no había ganado El técnico asume «toda la responsabilidad» de la derrota después de un errático partido «sin precedentes desde que estoy en el equipo» SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 25 noviembre 2018, 02:03

El Inmobiliaria Víctor Antuña mostró su peor cara, una cara que no era imaginable esta temporada, en su visita al Arxil (82-56), conjunto pontevedrés que todavía no sabía lo que era ganar esta temporada. El resultado define lo que fue el encuentro, un auténtico monólogo gallego que dejó sin argumentos a las avilesinas.

82 ARXIL 0 ADBA Arxil: Arantxa Mallou (5), Cassandra Oursler (16), Carla Fernández (11), Gala Mestres (18) y Margarita Moreira (10) -equipo inicial- Aldara Vázquez, Alessandra Ghisleni (6), María Lago (12), Adriana Aparicio, Noa Casalderrey y Janea Williams (4). Inmobiliaria Víctor Antuña Adba: Sara Fraile (7), Virginia Sáez (7), Ana Oraá (2), Ariadna González (10) y Sara Brandy (2) -equipo inicial- Laura Martínez, Carolina Ramos (10), Bojana Kovacevic (18) y Andrea González. Parciales: 22-13, 23-20 (45-33, descanso), 17-14 (62-47) y 20-9 (82-56, final). Árbitros: Pedro Coladas y Daniel López. Incidencias: polideportivo Estadio de la Juventud (Pontevedra).

Aunque no entraron bien al partido, las de Juanjo García intentaron plantar cara sin éxito en el primer cuarto (22-13), para mejorar en el segundo en ataque, que no en defensa, e irse al descanso 45-33 abajo. Un resultado complicado pero remontable, si bien el Adba de las grandes tardes no hizo ayer acto de presencia, y menos sin Alicia Villegas, lesionada.

Tras un tercer cuarto en el que las avilesinas eran incapaces de recortar distancias, la mayor debacle llegó en el último período, en el que las de Juanjo García se dejaron ir hasta el abultado resultado final. Tras el encuentro, visiblemente afectado por la derrota y, sobre todo por la forma de perder, el preparador tinerfeño asumía «totalmente la derrota. No creo que debamos regodearnos en mirar más este partido porque es la primera vez que nos sucede. Estoy fastidiado y, como digo, asumo como entrenador la derrota de hoy -por ayer-».

Juanjo lamentó que «durante la semana pasaron cosas que no nos permitieron preparar el partido de la mejor manera posible, pero asumo todo lo que haya que asumir». El tinerfeño reconoce que «hubo un poco de reacción en el segundo cuarto. Nos mataron los puntos en la pintura, 54, y yo creo que el juego colectivo que han hecho ellas en ataque superó al individual que intentamos nosotras».

Lo peor del equipo para el técnico fue «la defensa», algo que «se puede tratar», aunque se mostró preocupado por «la actitud», algo que ya «se escapa un poco más de las manos». Sin embargo, «la culpa de la derrota no es de las jugadoras, la asumo yo, y no queda otra que mirar al futuro». Con este resultado, el Antuña Adba se queda noveno con tres victorias y cuatro derrotas, dos victorias por encima del descenso. Las de Juanjo García afrontan ahora dos partidos seguidos en casa, ante Ibaizábal y Celta.