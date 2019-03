La Biblioteca consigue una victoria clave en casa Caridad intenta frenar el avance de una rival. / OMAR ANTUÑA A pesar de no cuajar su mejor partido, el equipo avilesino supera al colista de la fase por la salvación y se asienta como líder S. MENOR AVILÉS. Lunes, 25 marzo 2019, 02:29

En un partido extraño y sin ofrecer su mejor baloncesto, La Biblioteca Innobasket consiguió una victoria clave frente al Skoda Carmelitas Ourense (60-47) en Los Canapés, triunfo que mantiene a las avilesinas como líderes de esta fase por la permanencia, con seis victorias y dos derrotas en ocho partidos disputados, por las cinco y tres, respectivamente, que suman Zumosol Sanfer y Ventanas Arsán Astillero, números muy parejos.

Tras un primer cuarto (18-7) que podría haber dado la tranquilidad a las avilesinas para realizar otros treinta minutos de buen juego, con un ataque fluido, rápidas transiciones y una defensa intensa, el encuentro se acabaría complicando más de lo esperado y deseado. El segundo cuarto fueron diez minutos de total dominio del Skoda Carmelitas, que recortó distancias para irse al descanso 32-26 abajo.

No mejoró mucho el juego de La Biblioteca en la vuelta del descanso, pero si encontraron la forma de cortar la hemorragia defensiva. Sin nada destacable, se volvió a controlar el partido y, lo más positivo, aumentar en tres puntos más la ventaja. Cinco minutos del cuarto período en los que La Biblioteca Innobasket volvió a encontrar el juego del inicio, sirvieron para poner el partido con una ventaja de veinte puntos (55-35) y asegurar ya el triunfo. Podría haber sido el momento de aprovechar la inercia y terminar con una victoria amplia y gustándose, pero no era el día de la constancia y las ourensanas que no bajaron los brazos en ningún momento, llegándose al 60-47 final.