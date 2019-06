BALONCESTO El Bilbao Basket regresa a la ACB Javi Salgado, capitán del Bilbao Basket, celebra el ascenso. / E. C. El Zaragoza da la sorpresa en las semifinales por el título y reta al Barcelona que doblegó sin problemas a un Joventut sin recursos Superó en la final al Palma (62-55) y recupera la categoría perdida hace un año R. D. GIJÓN. Lunes, 3 junio 2019, 00:59

Con sufrimiento, con supense, con una dosis extra de nerviosismo pero el Bilbao Basket regresa a la ACB. Superó ayer, no sin dificultades, a un digno finalista como el Palma (62-55), que realizó un gran 'play off' pero no pudo culminarlo con la sorpresa que hubiera significado ganar al Retabet ante su público. Las lágrimas que hace un año derramaron Álex Mumbrú y Javi Salgado ayer se transformaron en un abrazo lleno de rabia, de emoción, de un trabajo satisfactorio. De nuevo, en la élite, después de un trabajado triunfo, más de lo que se preveía en un arranque fulgurante.

Penúltima ronda

Ya se conocen a los dos primeros semifinalistas de la Liga ACB. El Barcelona y el Zaragoza, que dio la gran sorpresa al dejar en la cuneta en dos partidos al Baskonia, se cruzarán por la parte baja del cuadro.

Justo o no, el sistema de los 'playoffs' al mejor de tres partidos permite sorpresas como la que consumó el Tecnyconta Zaragoza en la eliminatoria de cuartos de final ante el Baskonia. Después de asaltar de manera incontestable el Buesa Arena en el primer duelo de la serie, el equipo de Porfi Fisac hizo buena su condición de local y selló su pase a la siguiente ronda tras imponerse por 76-69 en un duelo vibrante en el Príncipe Felipe.

El cuadro maño remontó en el último cuarto ante un desconocido Baskonia, que entró en los minutos finales con un parcial de 22-5 en contra que certificó el final de una de las peores temporadas que se le recuerdan. Todo lo contrario para un Zaragoza que ha sellado una de las mejores campañas de su historia con su segunda presencia en unas semifinales ACB tras las que disputó en 2013 ante el Real Madrid. Una cita a la que los maños llegarán con la moral por las nubes y con un baloncesto atrevido y sin complejos.

En la otra semifinal, no hubo lugar a la sorpresa. El Barcelona pasó por encima de un Joventut muy voluntarioso pero falto de recursos para competir de tú a tú con el cuadro dirigido por Pesic. Al igual que ocurrió en el primer duelo, los azugranas no tuvieron problemas para llevar la batuta sobre la cancha y en el marcador, sembrando con su acierto una amplia victoria (86-107).

La otra semifinal la dirimirán el Real Madrid, que venció ayer al combativo Manresa (73-88), que se enfrentarán al ganador del duelo entre el Unicaja y el Valencia, la única eliminatoria que irá al tercer partido.