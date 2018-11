LIGA EBA El Carbajosa corta la racha del Huniko Gijón en el Palacio Bretón realiza un pase ante Moreno, del Carbajosa. / AURELIO FLÓREZ Los rojiblancos no perdían un partido de liga regular en su cancha desde la primera jornada de la pasada temporada V. M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:29

387 días duró la racha del Huniko Gijón Basket como local. El conjunto rojiblanco, que no perdía un partido de liga regular en el Palacio desde la segunda jornada de la pasada temporada, cayó ayer ante el Aquimisa Carbajosa tras una actuación irregular en la que dio muchas facilidades defensivas, especialmente en los dos primeros cuartos.

61 HUNIKO GIJÓN 0 CARBAJOSA Huniko Gijón Basket: Bretón (2), Hatch (30), Carlos Suárez, Wineglass (12), Ejim (9) -quinteto inicial-, Llano (8), De los Santos y Sergio Álvarez. Aquimisa Carbajosa: Moreno (3), Román (11), Gutiérrez (8), Paul (14), Kendrix (19) -quinteto inicial-, Casanova (16) y Alonso Ruiz. Parciales: 12-23, 29-40, 45-53 y 61-77. Árbitros: Álvaro Cubero y Romina Marchiano. Expulsaron por cinco faltas al local Bretón y a los visitantes Beltrán y Ruiz. Incidencias: Unos cuatrocientos espectadores en el Palacio de Deportes.

Fran Sánchez pudo contar finalmente con Pablo Bretón tras superar sus molestias, aunque la presencia del base gijonés resultó insuficiente. El partido llegó al descanso con once puntos de ventaja para el conjunto salmantino (29-40). El Huniko Gijón reaccionó en el tercer cuarto y logró encender a su afición, que soñó con una nueva remontada. El Carbajosa, sin embargo, no se puso nervioso y no solo supo mantener la diferencia, sino que la aumentó en el último parcial bajo el liderazgo de Román y Kendrix, sus dos hombres más destacados ayer. En el equipo local brilló Kenny Hatch, autor de treinta puntos.