El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Baloncesto

El Círculo Gijón claudica ante el líder

Los gijoneses se dejan en el primer y tercer cuarto cualquier opción de poder sorprender al Coto Córdoba, primer clasificado de la Liga

Alfonso Alonso

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:12

Comenta

No falló a los pronósticos el Coto Córdoba CB, que se hizo fuerte en su feudo para preservar su sólido liderato en la Liga, a ... costa de un voluntarioso Círculo Gijón, que puso todo cuanto tenía para tratar de hacer frente a uno de los grandes trasatlánticos de la competición, si bien muy penalizados por un primer y tercer cuarto en el que su rival fue claramente superior para ya no sufrir en lo que restaba de partido (91-73).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  4. 4 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  7. 7 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  8. 8

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  9. 9 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  10. 10 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Círculo Gijón claudica ante el líder

El Círculo Gijón claudica ante el líder