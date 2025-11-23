El Círculo Gijón claudica ante el líder

No falló a los pronósticos el Coto Córdoba CB, que se hizo fuerte en su feudo para preservar su sólido liderato en la Liga, a ... costa de un voluntarioso Círculo Gijón, que puso todo cuanto tenía para tratar de hacer frente a uno de los grandes trasatlánticos de la competición, si bien muy penalizados por un primer y tercer cuarto en el que su rival fue claramente superior para ya no sufrir en lo que restaba de partido (91-73).

Ya de salida, declaración de intenciones local, dejando entrever que los lanzamientos triples iban a ser su principal apuesta ofensiva. Sacó a relucir el repertorio de uno de los grandes nombres de la competición, el del norteamericano Ja'Monta Black, autor de seis triples a lo largo del encuentro y que era un recurso constante de suma y sigue en el ataque cordobés para construir su ventaja ante un dubitativo ataque gijonés, que apenas anotaría once puntos en el primer periodo (22-11). Aquí se abriría una diferencia ya superior a diez puntos que, sin embargo, el Círculo Gijón minoraría en un sobresaliente segundo cuarto, de la mano de un sospechoso habitual como Tavin Pierre, la garra de Samu Barros y el desparpajo y brega de Javi Menéndez en la zona (44-37, descanso).

Sin embargo, tras la reanudación, volvía a su máximo apogeo el cuadro local, que alcanzaba la treintena de puntos en el tercer cuarto y dominaba el rebote para hacer imposible que un voluntarioso cuadro gijonés pudiese seguir el ritmo y ya poner pies en polvorosa con la victoria cada vez más cerca (74-56, final del tercer cuarto).

Nada varió en un último cuarto a beneficio de inventario en que la ventaja permaneció inmutable, empatándose, de hecho, este último parcial, y arrojando un resultado final de 91-73 a favor del conjunto cordobés, que es más líder y agranda una jornada más su condición de invicto. Por parte gijonesa, sexta derrota de la temporada y balance de 2-6 para cerrar este mes de competición en el undécimo lugar de la tabla clasificatoria.

Victoria del Siroko Gijón

Por su parte, el Siroko Gijón alcanzó su segunda victoria de la temporada, de nuevo a domicilio y en tierras catalanas, después de superar al Manresa CBF (61-70) en un duelo muy serio y jugado con muy bien criterio por parte gijonesas.

Las jugadoras de Carlos Fernández muy pronto pusieron el partido de cara, empezando a sacar sus primeras ventajas con Merissah Russell y convirtiendo un elevado porcentaje de buenos lanzamientos liberados, rondando en distintos tramos de partido diferencias cercanas a los veinte puntos, y sabiendo controlar, llevar ritmo del partido y sin sufrir en exceso en los compases finales del mismo.