«Considero un gran éxito que en Asturias llevemos ya 25 años de baloncesto en silla» Patricia Sala da indicaciones a Saúl Craviotto en el evento 'Fundavi en 3D' en Jardín de Cantos / FELIPE RICO Patricia Sala, jugadora del Garmat Avilés, agradece el esfuerzo de quienes lo han hecho posible y anima a toda persona con discapacidad física a practicar deporte SANTY MENOR Viernes, 1 febrero 2019, 01:16

Patricia Sala (Gijón, 1982) hizo historia en 2011 al convertirse en la primera mujer asturiana en competir a nivel nacional en baloncesto en silla de ruedas. Ocho años después, es una de las figuras más importantes del Garmat Avilés dentro y fuera de la cancha, después de regresar a la práctica del baloncesto en silla tras un pequeño parón por motivos laborales.

Su paso al frente impulsó el de otras compañeras como Carmen Abella primero, y Tania García este curso, ambas procedentes de la escuela del Cosa Nuesa. «Aunque formamos un grupo muy bueno, siempre es agradable jugar con más chicas e ir haciendo grupo poco a poco», sonríe. Las tres están viviendo una campaña complicada en lo que respecta a lo resultados, pero necesaria para que en la plantilla se lleve a cabo un cambio generacional. «Esta temporada se han juntado tres generaciones, tenemos más licencias que nunca y hay que trabajar con los más jóvenes y que tengan minutos, los números ahora son lo de menos».

Aunque a todo el mundo le gusta ganar, Sala entiende la filosofía del club y tiene claro que «tenemos una escuela detrás y si la gente viene a entrenar debe tener su recompensa y jugar también el fin de semana. Los jóvenes tienen que ir cogiendo experiencia y la única manera es medirse a los buenos equipos que hay en nuestra Liga e ir progresando. Todos pasamos por eso», recuerda.

A Patricia le costó volver al equipo este verano, pero finalmente decidió regresar al lado de sus compañeros para competir. «Cuando lo aparqué fue por motivos laborales y personales, era difícil compaginar todo, pero siempre tienes ahí el gusanillo y es fundamental practicar deporte, así que me animé otra vez y no me arrepiento, estoy encantada», sostiene. Todo ello a pesar de que «vivo en Gijón, trabajo en Oviedo, entreno en Avilés y cada poco realizamos viajes por toda España. Es un compromiso grande y por eso tardé en decidirme, pero merece la pena sin duda», desgrana.

La jugadora gijonesa se quita el sombrero ante la labor realizada por el Cosa Nuesa y sus principales impulsores, sobre todo el actual presidente y jugador, Aladino Pandiella. «Es una pena la falta de ayudas porque formar el Garmat Avilés lleva un trabajo tremendo. Aladino y toda la gente que representa a la entidad hacen un esfuerzo personal tremendo. Ojalá toda persona que tenga una discapacidad física se anime a jugar al baloncesto o algún otro deporte de los que se practican en el club porque es bueno para todo. Todo el mundo debe hacer deporte, pero alguien que sufra una discapacidad, más, porque le vendrá bien para el resto de cosas de la vida».

Patricia Sala conoce mejor que bien Fundavi, sobre todo porque el gerente, Juan Bedia, fue su entrenador, y el actual presidente es su compañero de equipo. «Juan es un grandísimo profesional y mejor persona y está aportando muchísimo a la entidad. Le deseo todos los éxitos que ya está consiguiendo». En cuanto a 'Ladi', «es un referente en Asturias de la discapacidad física y del deporte, una persona que hace todo lo que puede por nosotros y le estoy muy agradecida».

La jugadora agradece iniciativas como el evento 'Fundavi en 3D', pues «permite dar visibilidad y cobertura mediática a un deporte más difícil de lo que parece» y espera con ganas los actos del 25 aniversario del baloncesto en silla de ruedas en Asturias, a celebrar el día 16 en El Quirinal. «Es un gran éxito haber llegado al cuarto de siglo y tengo muchas ganas de reencontrarme con excompañeros y sobre todo de conocer gente con mucha historia en este deporte, porque yo soy relativamente nueva».