Cristina Requejo prepara su salto

La vida le cambiará a Cristina Requejo (Gijón, 2003) dentro de poco más de un mes. La joven jugadora gijonesa, que la pasada temporada militó en el Fodeba, apura sus últimas semanas en casa antes de iniciar su primera aventura lejos de Asturias. Lo hará en el filial del Campus Promete, el equipo riojano que logró hace una semanas el ascenso a la Liga Día -máxima categoría del baloncesto femenino en España- y en la que espera impulsar su carrera sin descuidar sus estudios.

«Estoy muy contenta y tengo muchas de ir ya a Logroño. Sé que al principio me puede costar y que se me va a hacer raro estar lejos de mi familia y mis amigos, pero es una gran oportunidad para seguir estudiando y jugando al baloncesto al mismo tiempo», asegura Cristina Requejo, que tiene previsto incorporarse a su nuevo equipo «a finales de agosto o principios de septiembre».

Cristina, una escolta con buen tiro exterior y visión de juego según sus entrenadores, convivirá en una residencia con otras jóvenes jugadoras del Campus Promete. Serán su familia en Logroño, ya que acudirán juntas a clase -ella iniciará sus estudios de bachiller- y compartirán entrenamientos. «Tengo curiosidad también por ver cómo es el día a día y cómo compaginamos las dos cosas», reconoce.

La gijonesa dio sus primeros pasos en el baloncesto cuando cursaba tercero de Primera en el Colegio de La Inmaculada. Su primer contacto con su deporte, como casi siempre, llegó por casualidad. «Mi padre de joven jugaba a baloncesto. Un día estábamos en una tienda de deporte y me dio un balón para encestarlo. Me gustó y he seguido hasta hoy», recuerda entre risas la joven jugadora.

Tras completar los estudios de Primera, Cristina cambió el equipo del colegio por el Fodeba, aunque pronto dio el salto al Basket Mar, en el que comenzó a despuntar como jugadora. El pasado año, tras la fusión del club con el Fodeba, Cristina ya tuvo la opción de fichar por el Campus Promete, aunque finalmente ella y su familia descartaron la posibilidad y la pospusieron hasta este año en parte también como agradecimiento a Ramón, el entrenador con quien más ha evolucionado.

Cristina formó parte el pasado mes de enero de la Selección Asturiana Cadete que participó en el Campeonato de España celebrado el Huelva. Dos de sus compañeras en aquel equipo, Eva y Claudia, también probarán suerte en el baloncesto lejos de Asturias. Concretamente, en el Ensino de Lugo y el Perfumerías Avenida, respectivamente.

«De momento me voy un año, pero voy a intentar que sean dos. Luego me gustaría hacer la carrera en Estados Unidos e ir becada para ver si tengo posibilidad de jugar allí en algún equipo, aunque sé que dedicarse al baloncesto es bastante difícil», admite. En el futuro cree que estudiará Economía, ADE o Comercio y Marketing, pero antes tiene una nueva aventura en Logroño.