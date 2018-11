BALONCESTO «La derrota de Segle duele y tenemos que reaccionar» Juanjo García da instrucciones a la junior Laura Martínez / MARIETA El Víctor Antuña Adba no puede permitirse un tropiezo en la visita del Cerdanyola, un recién ascendido sin triunfos NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:13

El patinazo sufrido hace siete días en la cancha del joven equipo del Segle XXI, formado por promesas nacionales en edad junior, ha dolido en el seno del Inmobiliaria Víctor Antuña Adba, que esta tarde recibe al Cerdanyola a las 20 horas en el pabellón del Quirinal. Esa derrota en Barcelona ante un rival que entra en los cálculos iniciales de victorias avilesinas y la visita de un recién ascendido que ha perdido sus cuatro primeros choques, obliga al conjunto avilesino a sumar el que sería su segundo triunfo.

Juanjo García, entrenador del Antuña Adba, asume esa necesidad de superar el escollo: «No cabe otra que ganar, la derrota de Segle duele y tenemos que reaccionar. No se puede regalar un primer cuarto que nos marcó para el resto de partido. Por mucho que mejoramos, no se pudo remontar y la única lectura es que el equipo tiene que salir activado física y mentalmente desde el pitido inicial. Lo del sábado es la primera vez que nos ocurre y espero que no lo repitamos en otros partidos, ellas son las primeras que quieren olvidar ese cuarto y nada mejor que hacerlo mañana».

Sin ir más lejos el de esta tarde, que «no llega en un buen momento porque tenemos a varias jugadoras tocadas y cuando no puedes rendir al cien por ciento siempre estás limitado», subraya el técnico tinerfeño del Antuña Adba, que no ha tenido una semana fácil: «A nivel de entrenamientos ha sido un poco caótico por los problemas de algunas jugadoras». Ariadna, con un esguince de tobillo, no ha podido participar de las sesiones, mientras Virginia, muñeca de su mano buena, la derecha, y Alicia, con una inflamación en el codo, trabajaron con precauciones en los distintos entrenamientos.

Para este compromiso, además de las 'fijas' Sara Fraile, Sara Brandy y Carlota, Juanjo García ha reclutado a Laura Martínez y Nuria Maeso, del filial Zumosol Sanfer, que disputa su compromiso de Primera Femenina mañana domingo, lo que permite su doble presencia.

Primera Femenina

El fin de semana está completo para la afición local, que este sábado tiene a las 20 horas otra cita, en el polideportivo Jardín de Cantos con el partido La Biblioteca Innobasket-Grupo Tirso de Torrelavega, tercero consecutivo de las avilesinas en su cancha. El Zumosol Sanfer jugará mañana domingo en el polideportivo del colegio San Fernando desde las 18 horas frente a las gijonesas del Fodeba.