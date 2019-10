BALONCESTO La NBA desafía a China y la crisis se agudiza COLPISA. Miércoles, 9 octubre 2019, 00:15

La NBA no cede ante la presión China. A pesar de los lucrativos negocios en juego, el comisionado Adam Silver rechazó ayer pedir perdón tras un polémico tuit sobre los manifestantes de Hong Kong publicado por un alto cargo de los Houston Rockets. Unas palabras que no fueron del agrado de la televisión pública china, que no difundirá los dos partidos de exhibición previstos.