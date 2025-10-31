Duelo de altura para el Círculo Gijón Noega en su compromiso a domicilio ante el Morón

Desafiar a su rival. Ese es el gran objetivo del Círculo Gijón Noega Baloncesto, que afronta una nueva jornada de Segunda FEB con un choque ... a domicilio ante uno de los teóricamente 'gallos' de la competición, el Starlabs Morón (18 horas, Pabellón Alameda), equipo recién descendido a esta categoría y que se presenta a esta temporada con la perspectiva de poder retornar a la categoría de plata. Su rival sevillano se halla en la mitad de la tabla, con un balance de 2-2 que querrá mejorar esta tarde. Entre sus jugadores destacados aparece un viejo conocido de la parroquia gijonesa como Alo Marin, jugador que dejó un recuerdo imborrable en Gijón en su etapa en la ciudad en LEB Plata.

En este encuentro, el conjunto gijonés, con un balance de 1-3 en este inicio de competición, tratará de resarcirse de la dolorosa derrota sufrida en los últimos instantes de su último partido como local frente a Logrobasket y para ello se presentará en el sur de la península, donde tratará de hacerse con la primera victoria como visitante de la temporada, con las pilas cargadas y después de una buena semana de entrenamientos.

Entre los principales argumentos de los de Nacho Galán se encontrarán algunos de los ya expuestos en partidos precedentes: la confianza en el lanzamiento de un Tavin Pierre que se ha mostrado como uno de los mayores artilleros de la competición, la intimidación y fuerza defensiva del naviego Javi Menéndez, así como la versatilidad de un todo terreno como Guillem Arcos y el temple y serenidad que aporta su capitán, Samu Barros.