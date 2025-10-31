El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El técnico Nacho Galán. J. M. PARDO

Duelo de altura para el Círculo Gijón Noega en su compromiso a domicilio ante el Morón

El conjunto gijonés se mide a uno de los 'gallos' de la categoría, recién descendido, en el que juega un viejo conocido como Alo Marin

A. Alonso

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:46

Desafiar a su rival. Ese es el gran objetivo del Círculo Gijón Noega Baloncesto, que afronta una nueva jornada de Segunda FEB con un choque ... a domicilio ante uno de los teóricamente 'gallos' de la competición, el Starlabs Morón (18 horas, Pabellón Alameda), equipo recién descendido a esta categoría y que se presenta a esta temporada con la perspectiva de poder retornar a la categoría de plata. Su rival sevillano se halla en la mitad de la tabla, con un balance de 2-2 que querrá mejorar esta tarde. Entre sus jugadores destacados aparece un viejo conocido de la parroquia gijonesa como Alo Marin, jugador que dejó un recuerdo imborrable en Gijón en su etapa en la ciudad en LEB Plata.

