BALONCESTO I LIGA EBA Ejim, un pívot «de la vieja escuela» para el Huniko Gijón Ejim, durante su presentación como jugador del Huniko Gijón. / UCHA El jugador canadiense, que se destapó con 29 puntos en su estreno como rojiblanco, promete trabajo para ofrecer su mejor versión VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 4 octubre 2018, 00:25

Ryan Ejim no esconde su satisfacción tras completar su primera semana en Asturias. El pívot canadiense fue presentado ayer como nuevo componente del Huniko Gijón, con el que espera refrendar los buenos informes que manejan los técnicos responsables de su llegada. «Es mi primera vez en España y estoy muy contento de estar aquí. Me ha encantado el equipo, la ciudad... Todo es muy familiar. No tenía referencias y me doy cuenta de que voy a estar en un lugar donde disfrutaré», aseguró.

Ryan Ejim, de 24 años y 2,01 metros de altura, militó la pasada temporada en el Lusitania portugués, aunque una lesión de rodilla lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Él mismo se definió como «un jugador de la antigua escuela, muy fuerte, físico y que intenta ayudar en el rebote y taponar».

El sábado, en el derbi ante el Teslacard Círculo, Ejim dejó su carta de presentación ante su nueva afición con 27 puntos y nueve rebotes. «Estoy contento por mi debut», admitió el jugador. En cualquier caso, el canadiense admitió tener «margen de mejora». «Debo fortalecer la rodilla y la condición física. Trabajaré para ello y para hacer una temporada muy fuerte», añadió.

Ejim se encuentra ya completamente integrado en la dinámica del Huniko Gijón. Su balance tras sus primeros entrenamientos con el grupo no puede ser más positivo. «Creo que tenemos un equipo fuerte, con posibilidades de competir».

Con la llegada de Ryan Ejim, el Huniko Gijón Basket da por cerrada la plantilla de cara a la que será la tercera temporada consecutiva en Liga EBA. El conjunto rojiblanco culminará su pretemporada este fin de semana con un doble enfrentamiento al Pas Piélagos cántabro. Su debut liguero se producirá el sábado 13 en la cancha del Innova Chef.