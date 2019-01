«Estoy encantado de tener este equipo y dirigir esta plantilla» Lunes, 7 enero 2019, 01:38

El técnico del Liberbank Oviedo Baloncesto, Javi Rodríguez hizo valoración de un duelo ante el Palma que no comenzó bien. «El Palma nos dominó totalmente los primeros veinte minutos», dijo. Sin embargo, en el ecuador del duelo, todo cambió. «Llegó el descanso y hubo un cambio de intensidad y de forma de jugar», comentó. El técnico alabó la actitud de sus hombres, pero en especial de uno: «Alonso nos ha dado un plus defensivo en la segunda parte». Rodríguez no quiso entrar en valoraciones del trío arbitral y pasó a centrarse en sus jugadores. «Estoy encantado de tener este equipo y de dirigir a esta plantilla, que es maravillosa», señaló.

Respecto a las lesiones, el entrenador le puso un toque de humor y deseó que «a ver si desde Covadonga nos hacen caso».