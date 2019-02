«Hay que estar 100% concentrados» Sábado, 2 febrero 2019, 00:15

A pesar de la buena racha por la que atraviesan, Javi Rodríguez no las tiene todas consigo para esta tarde. «El partido es de esos que parecen una trampa», apuntó el técnico azul, quien añadió que «estamos en vísperas de marcharnos de vacaciones, jugamos en casa, llevamos tres partidos seguidos ganando, estamos imbatidos la segunda vuelta...». «Hay demasiados factores que nos pueden llevar a no estar concentrados», advirtió.

Sobre el Ourense, el míster lo definió como «un rival durísimo, que está en una muy buena dinámica y que fuera de casa es competitivo, por lo que no van a poner las cosas difíciles».

Javi Rodríguez considera muy importante el duelo: «Espero que seamos conscientes de la relevancia del partido y no tirar el trabajo de cinco meses». La clave para llevarse el triunfo será «estar cien por cien concentrados en un partido que será difícil. No perderemos por no haber dado el cien por cien los 40 minutos».

Javi Rodríguez Entrenador Liberbank Oviedo

Una semana más, el técnico estará pendiente de la enfermería. «Esperemos que Spieth pueda sumar. Si no, jugaremos con los mismos de los últimos dos meses, que nos ha ido muy bien con ellos».