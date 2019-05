El rey de Europa afronta un reto inédito

Los cuatro mejores equipos de la Euroliga se pelean por el trono en el Buesa Arena. Fueron los cuatro primeros en la fase regular y no dejaron lugar a la sorpresa en los 'play off'. Ahora juegan sin red. La gloria en dos partidos. Defiende el título el Real Madrid de Pablo Laso, que busca su undécimo entorchado en su séptima 'Final Four' en nueve años. También repiten el CSKA y el Fenerbahce, con el Anadolu Efes como 'cenicienta' del póker de aspirantes.

Abrirán el fuego los dos conjunto turcos en el primer duelo otomano de la historia de la 'Final Four' (18 horas). Y el segundo partido enfrentará al CSKA con el Real Madrid en lo que supone una repetición de la semifinal del año pasado (21 horas), que cayó del lado de los de Pablo Laso. Pero esta temporada los dos choques directos han sido para los rusos.

Condiciona el partido el precario estado físico de Sergio Rodríguez ante un equipo blanco que ha recuperado a tiempo a Sergio Llull. Con el canario tocado, la gran amenaza exterior de los de Itoudis será Nando de Colo.