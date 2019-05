Fran Cárdenas y Alonso Meana abandonan el Liberbank Oviedo Fran Cárdenas, en un partido del Liberbank Ovieso. / Alex Piña El onubense, que que se ha perdido gran parte de la temporada por una grave lesión, se despedía agradecido en las redes sociales. Por su parte, el gijonés hace las maletas para lucir las próximas cuatro temporadas la camiseta de la Universidad de Illionois, en Springfield EDUARDO ALONSO Oviedo Jueves, 30 mayo 2019, 15:22

Llegados a estas alturas, los conjuntos de la LEB Oro como el Liberbank Oviedo comienzan a planificar la confección de sus plantillas. En el caso del conjunto ovetense, la dirección deportiva se ha encontrado con la salida del equipo de uno de su puntales, Fran Cárdenas, y de la joven promesa Alonso Meana.

El primero, formado en las categorías base del CB La Palma, que se ha perdido gran parte de la temporada por una grave lesión (rotura del ligamento cruzado anterior, con afectación de los meniscos), se ha despedido esta mañana, a través de las redes social, de la entidad ovetense, en la que ha militado las dos últimas temporadas y en la que cumplía su segunda etapa.

El jugador onubense ha dicho adiós agradecido por haber vivido algunos de los mejores momentos de su carrera deportiva, pero también la cara amarga de las lesiones. «Aquí he pasado momentos muy buenos que jamás se me olvidarán, pero, también, por desgracia, he vivido la cara amarga del deporte», señala Fran Cárdenas, que afirma que «el baloncesto es lo más importante de las cosas menos importantes».

Cárdenas pone el candado de esta manera a su segunda etapa en Oviedo y agradece el apoyo recibido. «Se cierra una etapa y quería darles las gracias a unas personas en especial. Gracias Óliver Arteaga y Víctor Pérez por estar siempre ahí», detalla el base, que cierra su mensaje con las siguientes palabras: «Hasta otra amigos, hasta otra Oviedo Baloncesto, hasta otra Pumarín... Nos volveremos a ver, os lo aseguro».

Alonso Meana se despide del Liberbank oviedo para jujgar en la Universidad de Ilinois, Springfield. / PABLO LORENZANA.

Por su parte, el base gijonés Alonso Meana prepara sus maletas. En su caso, para lucir las próximas cuatro temporadas la camiseta de la Universidad de Illionois, en Springfield, donde compaginará sus estudios de Administración y Dirección de Empresas con jugar en la segunda liga universitaria americana (NCAA II) y donde coincidirá en el vestuario con otro español, Jesús Castillo, que llegó a EE UU hace tres temporadas procedente de la cantera de Unicaja.

«Debo agradecerle tanto a Carles Marco, primero, como a Javi Rodríguez, sobre todo, por haber confiado en mí desde el principio, ya que lo fácil hubiese sido fichar a otro jugador con más experiencia en mi puesto», dice el jugador, que se marchará a mediados de agosto rumbo a USA.