«Estoy con ganas de jugar en casa» Pablo Bretón juega con un balón en el Palacio de Deportes. / P. UCHA El base gijonés, que se estrena hoy como local en el Palacio en partido oficial con su nuevo equipo, evita marcarse objetivos a largo plazo Pablo Bretón Jugador del Huniko Gijón VÍCTOR MANUEL ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 20 octubre 2018, 00:27

Pablo Bretón (Gijón, 1993) vivirá hoy un día especial. El nuevo base del Huniko Gijón jugará su primer partido oficial como local en el Palacio de Deportes, un pabellón que conoce bien desde niño. «De pequeño me perdía pocos partidos del Gijón Baloncesto y de la selección cuando venía, así que seguro que será una sensación espectacular», intuye.

-Por fin juega en el Palacio.

-Sí, he jugado amistosos y vine con el Mieres hace dos años, pero nunca lo he hecho como local. Estoy con muchas ganas de jugar por fin en casa, en ese pedazo de pabellón.

-Es usted una vieja aspiración del club.

-Es cierto, en los últimos tres años contactaron conmigo. Hace tres opté por irme a Mieres con Guillermo Arenas de entrenador, no podía decir que no a eso. El año pasado contactó conmigo Chus Poves, el director deportivo, pero por temas extradeportivos no tenía el tiempo disponible que exige jugar en una categoría como la Liga EBA. Estoy estudiando medicina y no podía. Este año al final dispongo de tiempo, dije que sí y aquí estamos, empezando una nueva etapa.

-¿Qué tal la acogida en el vestuario?

-El año pasado ya fui alguna vez al Palacio a ver partidos del equipo. Es como una pequeña familia, te ponen todas las facilidades para lo que necesites. Los compañeros son todos majísimos. A los nacionales ya los conocía y, por ejemplo, con Edu había coincidido en Mieres hace dos años. Wineglass y Hatch ya están totalmente integrados después de más de un año aquí y Ejim y Dyachenko van por el mismo camino.

-¿Qué compañero le ha llamado más la atención?

-Ryan Ejim tiene nivel para jugar en otra categoría. Se nota que lleva lesionado tiempo por el ritmo de competición, pero a la hora de entrenar llama la atención. Puede marcar la diferencia cada fin de semana.

-¿Ha tenido tiempo ya de analizar las plantillas a las que se van a enfrentar?

-Es mi cuarta temporada en EBA y ya la conozco. Es una categoría en la que los equipos cambian año tras año. Lo raro es lo que pasa aquí, con dos americanos que siguen de la temporada anterior. La liga va a ser una incógnita hasta dentro de un par de meses. El entrenador nos dice que vayamos partido a partido. Si jugamos la fase de ascenso, de lujo, pero el primer objetivo es conseguir las victorias para salvarnos y a partir de ahí nos fijaremos otro.