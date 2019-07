El Garmat se prepara para hacer kilómetros Héctor González, máximo anotador del Garmat Avilés, lanza a canasta. / MARIETA El equipo confirma su participación en Segunda Nacional como único representante de la zona norte«Será un año difícil por los desplazamientos y seguimos a la espera de recuperar material, pero la idea es jugar la fase de ascenso», dice Pandiella SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 19 julio 2019, 00:19

El Garmat Avilés ya conoce el calendario de la Segunda División de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas para la temporada 2019-20, que tendrá quince equipos distribuidos en dos grupos en su fase previa. En el A figuran el Cludemi Fundación Almería, Bahía de Cádiz, Sureste Santa Lucía, Puertollano Amiab, Granada Integra, Ademi Tenerife y Vistazul, equipos del sur peninsular y canarios.

El conjunto avilesino, por su parte, está encuadrado en el grupo B junto a Discasport Fundación Rudy Fernández, Miarco Petraher, Silla de Ruedas Elche, Legabasket, Unes Barcelona, Valida Sin Barreras Mifas y Cocemfe Castelló, clubes del norte, centro y este peninsular, así como de Baleares.

La Segunda División varía parcialmente el formato liguero de la pasada temporada. Así, habrá una primera fase con una liguilla a doble vuelta, desde el próximo 9 de noviembre hasta el 15 de marzo, con lo que se disputarán catorce jornadas. La segunda fase consistirá en un 'play off' que disputarán los cuatro primeros de cada uno de los dos grupos de la fase de liguilla.

Los enfrentamientos serán cruzados entre el primero de un grupo y el cuarto del otro, y el segundo de uno con el tercero del otro, y al mejor de tres partidos. Los cuatro equipos que resulten vencedores del 'play off' se clasificarán para la final a cuatro, que decidirá el título de campeón de la categoría.

Por otro lado, los siete equipos no clasificados para el 'play off' tendrán la opción de disputar el II Trofeo Gaspar Anaya, con un formato abierto y fechas aún por decidir en función de las inscripciones que reciba la Federación. Este trofeo fue el que a punto estuvo de ganar el Garmat Avilés si no fuese por el desgraciado accidente sufrido en carretera camino de Madrid, que no permitió a los de Gonzalo Bedia disputar la fase final.

El conjunto avilesino disputará todos los partidos como local en el polideportivo Jardín de Cantos los sábados a las 17 horas, una antes l de lo habitual, aunque puede haber variaciones de horarios con el fin de facilitar a los equipos rivales los desplazamientos o vuelos a nuestra comunidad.

Ladi Pandiella, presidente de la entidad, reconoce que se trata de «un grupo complicado en cuanto a los desplazamientos», al ser el conjunto avilesino el «único del norte de España que milita en la Segunda División». Por ello, el club ya está trabajando «para ver las distintas fórmulas en cuanto a desplazamientos para abaratar los costes de los mismo».

El Garmat aún se está recuperando tanto en lo personal como en lo material del accidente del pasado mes de marzo, tras el que varios de sus jugadores acuden a rehabilitación, y esperando aún la resolución por parte de la aseguradora para poder adquirir parte del material deportivo que quedó maltrecho y quien no se ha manifestado hasta la fecha.

Después de un fin de temporada pasada prometedor en el juego y las buenas sensaciones del equipo, el Garmat Avilés se plantea una temporada llena de trabajo. Los entrenamientos comenzarán en el mes de septiembre y, junto a los jugadores que finalizaron la pasada campaña, el club pretende recuperar a jugadores que ya estuvieron en sus filas. Aunque es pronto, el conjunto avilesino tiene en mente «llegar a jugar la fase de ascenso».