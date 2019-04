BALONCESTO | LIGA EBA El Huniko se aferra a su última opción Fran Sánchez. / J. PETEIRO El equipo rojiblanco necesita ganar al Basket León y que pierda el Chantada para disputar la próxima fase de ascenso a LEB Plata VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 27 abril 2019, 01:52

El Huniko Gijón Basket cierra la temporada en dos canchas a la vez. El equipo rojiblanco visita, a partir de las 19 horas, al Basket León con un ojo puesto en lo que haga a la misma hora el Chantada, que se enfrenta al Carbajosa. Los de Fran Sánchez necesitan ganar y que el cuadro gallego pierda en Salamanca para clasificarse para el 'play off' de ascenso a LEB Plata. Es la única combinación posible para lograrlo.

«El equipo está animado, con ganas e ilusión de seguir. De momento ni hemos cogido los billetes de avión para los jugadores extranjeros», advierte Fran Sánchez. El técnico del Huniko podrá contar esta tarde con todos sus jugadores para un partido trascendental. Malik Wineglass, lesionado hace varias semanas en una rodilla y cuyo regreso antes del final de temporada parecía descartado, ha comenzado a trabajar con el grupo y formará parte de la expedición que saldrá a primera hora de esta tarde hacia León. El norteamericano solamente jugará «en caso de extrema necesidad», según adelanta su entrenador.

La sombra del partido del Chantada ha planeado durante toda la semana en los entrenamientos del Huniko. El equipo se tuvo que desplazar ayer al pabellón de La Arena para trabajar al encontrarse el Palacio de Deportes cerrado por los primeros preparativos del concierto de Bob Dylan del mañana.

«No hemos hablado del partido de Chantada, pero es un tema de que una u otra manera está ahí. Nosotros no vamos a saber nada durante el partido, he tomado esa decisión», asegura Fran Sánchez, que cree que cualquier otra medida «nos podría llevar a cometer el error de no ganar en León, que es lo único que está realmente en nuestras manos». «Luego, Chantada y Carbajosa que hagan lo que puedan en lo suyo», añade.

El Basket León, sexto clasificado, llega al partido de hoy sin nada en juego. El Huniko estará respaldado desde la grada por varios grupos de aficionados que se han organizado para acudir juntos al choque. «Vamos a contar con más gente de la habitual y estamos encantados de contar con su apoyo. Ojalá podamos darles una alegría», concluye el técnico.