«Tenemos la ilusión de superar la fase de grupos, pero el objetivo es disfrutar» Sara Fraile se dispone a lanzar a canasta en un partido con el primer equipo este curso. / OMAR ANTUÑA Sara Fraile, jugadora del Adba, participará en el nacional junior que comienza el domingo en Avilés«Durante el año, al estar repartidas por los equipos senior, sólo estábamos juntas un día a la semana, pero el regional nos ha servido de mucho» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 3 mayo 2019, 00:14

Aunque todavía es junior de último año, Sara Fraile parece toda una veterana cuando juega con las chicas de su edad. Con dos temporadas de experiencia a sus espaldas con el primer equipo en Liga 2, la base del Ership Adba tendrá un papel capital, dentro del plantel del anfitrión del Campeonato de España junior de baloncesto femenino que comenzará el domingo en nuestra ciudad.

Será el debut de la joven avilesina en una competición de estas características, pues «en infantiles y en cadetes fuimos segundas, por lo que no tuvimos la posibilidad», recuerda. Por tanto, a pesar de estar acostumbrada a jugar en categoría senior, este nuevo reto le hace mucha ilusión. «Tenemos la oportunidad de jugar con las mejores jugadoras del país de nuestra edad y ojalá se nos dé bien».

Con Laura Martínez desafortunadamente lesionada, Sara Fraile ejercerá como base a las órdenes de Miguel Escotet, a imagen y semejanza de su rol en el primer equipo con Juanjo García. Junto a ella, jugadoras que han repartido la temporada entre el junior y, o bien el senior nacional del Sanfer, o el autonómico del Adba. Por ello, durante gran parte del curso «sólo nos juntábamos una vez a la semana para entrenar». Sin embargo, «desde la semana anterior a la final a cuatro del Campeonato de Asturias comenzamos a entrenar juntas y creo que llegamos bien a una cita tan exigente como este Campeonato de España», asegura.

El Adba está encuadrado en el grupo H junto a Premiumfish Godella, Stadium Casablanca y el Maristas Logroño. «Por lo que tenemos entendido el rival más asequible sería el riojano, mientras que el valenciano y el aragonés se prevén más complicados. Aun así, esto es un Campeonato de España y todos los partidos van a ser difíciles». En cuanto al objetivo, aunque «nos gustaría pasar de la fase de grupos y llegar a las eliminatorias», lo cierto es que «lo más importante es disfrutar del baloncesto y ojalá lo podamos hacer».

Las opciones avilesinas aumentan, y mucho, al disputarse el nacional en Avilés, algo a lo que no es ajena Sara. «Tener a aficionados, amigos y familiares en la grada siempre aporta un plus. Además, vamos a jugar donde llevamos entrenando toda la temporada y eso también es importante. Estamos preparadas para el reto, tenemos mucha ilusión y a ver si, como digo, disfrutamos, y luego nos acompañan los resultados».

El Adba disputará su primer partido el domingo a las 19.30 horas en el polideportivo del Quirinal frente al Premiunfish Godella, y el acto de presentación tendrá lugar mañana al mediodía en el Ayuntamiento, con presencia de la concejala de Deportes, Ana Hevia, y del presidente de la Federación Asturiana, Juan José Cachero.

La Fundación Deporte Avilés ha colaborado en la organización del Campeonato de España, una muestra más del compromiso que mantiene con los clubes que forman parte de su patronato, algo que no se les escapa a jugadoras como Sara, que, no en vano, participó el pasado mes de diciembre en el evento Fundavi en 3D. «Para el club es importante pertenecer a Fundavi a todos los niveles. No hay más que ver la repercusión que se tiene», añade.