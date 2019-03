Javi Rodríguez: «Tenemos que hacer un partido duro e intenso»

A pesar de la situación del rival, Javi Rodríguez no se confía de un equipo que ya les venció en la primera vuelta. «Tienen prácticamente a los mismos jugadores y allí nos ganador de manera merecida», indica el míster ovetense, quien añade: «Queremos hacer un gran partido ante nuestra afición, pero sabemos que será un encuentro complicado, ya que, a día de hoy, son casi más peligrosos los conjuntos que están jugándose el descenso que los que intentan entrar en los 'play off', por lo que no nos podemos confiar».

Rodríguez tiene claro cuál será el planteamiento que deberán tener sus hombres. «Tenemos que hacer un partido duro e intenso y, si lo conseguimos, tendremos bastantes opciones de ganar. Si no, sufriremos».

Con tres partidos en ocho días, el gallego confía en poder hacer un pleno de victorias: «Estamos en un punto con confianza, jugando bien, defendiendo de manera agresiva y contundente, por lo que esperemos que estos tres partidos que se vienen los saldemos con un balance favorable».