Javi Rodríguez: «Queremos seguir soñando» Javi Rodríguez da indicaciones durante el entrenamiento de ayer, ante la atenta mirada de Alonso Meana y Sergio Llorente. / PABLO LORENZANA Jueves, 9 mayo 2019, 00:15

A pocas horas de estrenarse en las eliminatorias por el ascenso como técnico principal, Javi Rodríguez se muestra con ánimo: «Estoy motivado, me encanta la competición y dar el máximo, especialmente en esta situación de 'play off', algo que es muy bonito y ante un gran rival». El de Porriño alaba el trabajo de sus hombres durante la fase regular, aunque sabe que lo importante «es lo que viene ahora, queremos estar al 100% para dar una alegría a nuestra afición ganando esta fase», señala Rodríguez quien presume una eliminatoria guerrera. «Este 'play off' va a estar muy igualado, ya que es un rival que se crece en esta fecha por los jugadores y el entrenador que tienen». Al tiempo, añade que «físicamente, mi equipo más o menos está bien, pero mentalmente somos muy fuertes, lo hemos demostrado todo el año». Lo que sí tiene claro el técnico azul es que quiere que la temporada continúe aún más: «Queremos seguir soñando y que la afición también se permita soñar, así que daremos todo lo que podamos».