Garbajosa se presentará a la reelección a la presidencia de la FEB

Jorge Garbajosa se presentará a la reelección a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto (FEB), cargo que ocupa desde julio de 2016. El máximo dirigente federativo expresó este martes su deseo de continuar al menos cuatro años más al frente de un organismo «que ha recuperado la reputación y el prestigio» y que cerrará 2019 con un resultado económico positivo «que superará ampliamente el millón de euros», después de que en 2015 la FEB presentara un déficit de 3,5 millones de euros.

«En 2020, si la asamblea así lo decide, me encantaría seguir siendo presidente de la FEB para seguir trabajando por el crecimiento de nuestro deporte. Me puede la ilusión por el proyecto y el amor por el baloncesto», reconoció Garbajosa durante los 'Desayunos Deportivos de Europa Press', donde insistió en que «Sergio Scariolo y Lucas Mondelo son los seleccionadores ideales». «Si soy reelegido les ofreceré la renovación a ambos», garantizó Garbajosa, que confirmó que el italiano dejará de ser director técnico de la FEB. «Con su trabajo y su compromiso con la selección española ya echa muchas horas», dijo en alusión a Scariolo, que decidirá si quiere continuar o no en el banquillo de España tras los Juegos de Tokio, cuando termina su contrato.

Garbajosa destacó que «los Juegos son el desafío más importante del próximo año, con la posibilidad de clasificar a tres selecciones (la masculina campeona del mundo, ya con el billete asegurado, la femenina campeona de Europa que deberá jugar un Preolímpico, y la femenina de 3x3, que tendrá que afrontar otro)», y admitió que «Pau (Gasol) va a hacer todo lo posible y un poquito de lo imposible para estar en Tokio».

«Si Pau quiere y puede va a estar en los Juegos. Incluso si no puede estar en la cancha sería un honor que estuviese en la forma que él considerara. Cuando llegue el momento los médicos nos dirán y valoraremos en consecuencia. Le esperaremos siempre», aseguró Garbajosa, para quien «el éxito de la Copa del Mundo (de China) ha sido histórico, pero va mucho más allá». Pau Gasol, que continúa con su rehabilitación en Portland, decidirá en el mes de marzo si puede volver a jugar para disputar la que sería la última cita olímpica de su carrera en Tokio o, en caso de no recuperarse de su operación en el pie izquierdo, si se retira de de forma definitiva del baloncesto.

«Se decía que cuando pasasen Navarro y Pau no habría más, pero el Mundial era el primer campeonato sin ellos, y también sin Calderón, con jugadores consolidados, como Marc, Ricky y Rudy, y con jóvenes como los Hernangómez. En ese relevo generacional se puede hablar, no de un fin de ciclo, sino de un principio de ciclo», se congratuló el dirigente madrileño.

También anunció Garbajosa, tras la organización del Eurobasket femenino de 2021 por parte de la candidatura conjunta de España y Francia, «relanzando también la Comunidad Valenciana y Valencia», la creación del programa centenario de la FEB en 2023, la puesta en marcha del 'Hall of Fame', el desarrollo del baloncesto 3x3, ampliando las sedes, y una liga panaeuropea, entre otros proyectos.