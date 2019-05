Juanjo García sienta las bases con Amalio Álvarez para continuar en el Adba Juanjo García y Amalio Álvarez, ayer en el Quirinal. / LVA El técnico y el director deportivo esperan cerrar en breve un acuerdo que pasa por el calibre del proyecto deportivo N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 11 mayo 2019, 02:04

El Campeonato de España junior fue la excusa perfecta para la primera toma de contacto entre el director deportivo de la Adba, Amalio Álvarez, y el entrenador del primer equipo, Juanjo García, con vistas a la renovación del tinerfeño en la que sería su tercera temporada. La charla dejó buenas sensaciones, pero hay detalles por confirmar dentro de una misma sintonía y hay que esperar unos días para conocer la decisión final, que tomará el propio técnico en cuanto sepa el calibre del nuevo proyecto deportivo.

«Tenemos la misma idea, pero no podemos ahora mismo garantizar que la podamos llevar a cabo. Lo primero es cerrar la temporada y ver a lo que se puede llegar en la que viene», subraya Amalio Álvarez, a vueltas con el gran caballo de batalla de los equipos avilesinos: el presupuesto. «Necesitamos un patrocinador que aporte entre 20.000 y 25.000 euros, si no es imposible tener una plantilla para competir más arriba y no sufrir todos los años para mantener la categoría».

Juanjo García se refirió a la intención de continuar, pero «la directiva del club tiene que cuadrar las cuentas y concretar algunos detalles en los que Amalio y yo estamos de acuerdo».