El Liberbank aspira al tercer puesto El técnico Diego Lafuente.

Alcanzar el tercer puesto es el objetivo con el que partirá el Liberbank Gijón esta tarde (17.30 horas, Pabellón de La Arena). A esa hora comenzará ante el Castellón su último compromiso antes del parón más largo de la presente temporada. El encuentro, de la novena jornada de la División de Honor femenina de balonmano, será arbitrado por los colegiados cántabros Hoz Fernández y Riloba Pereda.

La plantilla fabril se encuentra motivada tras los resultados registrados el pasado jueves. El pinchazo del Bera Bera en Elche y la derrota del hasta ahora líder Atlético Guardés en la cancha del Rocasa de Las Palmas situarían a las gijonesas, en caso de triunfo, a un punto de los dos primeros clasificados, el Málaga y el citado conjunto canario.

El Liberbank Gijón firmó un comienzo de campaña un tanto irregular, tras cosechar dos inesperadas derrotas que le relegaron a la mitad de la tabla. Pero, desde su triunfo ante el Morvedre, ha ido escalando posiciones hasta situarse en el cuarto puesto, aunque en estos momentos es quinto tras los partidos adelantados de este fin de semana. «Es una lástima no haber ganado en Granollers, donde fallamos hasta quince lanzamientos desde los seis metros», lamenta el técnico Diego Lafuente, quien añade en este sentido que «en estos momentos aspiraríamos incluso al liderato». El preparador fabril valora mucho el punto en Elche, donde esta jornada cayó el Bera Bera, aunque para el titular del banquillo lo importante es que el «equipo está bien y se parece al de la pasada temporada».

Lo más relevante del 'siete' fabril en los últimos partidos es que ha realizado un juego colectivo. Prueba de ello es que los goles han estado muy repartidos entre la primera y la segunda línea. «Estamos trabajando a un excelente nivel en defensa y el ataque es bastante fluido», precisa.

Para el encuentro de hoy, el entrenador del Liberbank Gijón ha convocado a la lateral Aida Palicio, que no jugó en Valencia el pasado sábado a causa de un esguince de tobillo sufrido ante el Guardés en La Arena hace quince días. «Está citada, pero no sé qué minutos le podré dar a lo largo del encuentro ya que no se entrenó al 100% a lo largo de la semana», matiza el técnico.

Del Castellón, un recién ascendido, Diego Lafuente comenta que «es un rival que realiza un juego rápido y practica una defensa muy abierta, por lo que no será nada fácil conseguir la victoria ya que será un partido parecido al del Morvedre».