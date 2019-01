El Liberbank persigue cerrar la semana con el pleno de triunfos Steven Spieth, en su primer entrenamiento con el equipo. / HUGO ÁLVAREZ Con las dudas de Davis Geks y Roope Ahonen los ovetense viajan a Palencia para medirse a una de sus bestias negras HUGO VELASCO OVIEDO. Domingo, 27 enero 2019, 01:24

El Liberbank Oviedo Baloncesto defenderá esta mañana su segunda posición de la LEB Oro, a partir de las 12.30 horas, en el Pabellón Municipal de los Deportes de Palencia, donde echará el cierre a una semana intensa que se inició el domingo pasado en Bilbao, y la cual podría redondearse con un pleno de triunfos.

Tras sus victorias ante el Bilbao, y el miércoles ante el Cáceres, el cuadro carbayón intentará aprovechar su dinámica positiva para superar a un Palencia en crisis, que presenta la peor racha actual de la categoría, al encadenar cinco derrotas consecutivas.

«La racha que lleve Palencia es problema de ellos, estaría preocupado si esa dinámica la llevásemos nosotros, pero al final no voy a cambiar mi planteamiento porque lleven cinco derrotas seguidas», señalaba el técnico gallego Javi Rodríguez, quien añadió: «Yo me preocupo de mi equipo, de que estemos bien físicamente, cómo castigar sus puntos débiles, que no nos hagan daño en lo que yo creo que pueden hacerlo. Los últimos encuentros que hayan jugado es cosa suya y nosotros iremos allí a intentar hacernos con la victoria».

Precisamente en lo que se refiere al apartado físico, el gallego tendrá las dudas de Davis Geks y Roope Ahonen, así como las bajas conocidas de Fran Cárdenas, Matti Nuutinen y Josep Puerto. En cambio, el técnico azul podrá contar con su última incorporación, el alero Steven Spieth, quien se entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros este viernes. A pesar de esta premura, salvo sorpresa, el norteamericano disfrutará de minutos de juego ante la falta de aleros en el equipo ovetense.

Por su parte los hombres que dirige Alejandro Martínez no saben lo que es ganar desde hace más de un mes, cuando se impusieron el 21 de diciembre al Araberri en su feudo. A partir de ahí los palentinos encadenaron los tropiezos contra: Ourense, Melilla, Granada, Real Canoe y este pasado martes ante el filial blaugrana, por un contundente 81-63.

Esta mala dinámica provocó que los castellanos descendiesen desde la segunda plaza hasta la octava actual, con la consiguiente perdida del pase a la final de la Copa Princesa, y sembrando de dudas el futuro del equipo de Martínez, que coquetea con abandonar los puestos que dan acceso a los 'play off'.

Con estos antecedentes, el Liberbank Oviedo dispondrá de una gran oportunidad para resarcirse de la derrota de la primera vuelta en Pumarín (81-83), y recuperar el 'basket-average' de cara a posibles empates al final de la fase regular. Además de vengarse de las tres eliminaciones en los 'play off', al ser el cuadro palentino una de las bestias negras de los carbayones desde que militan en la segunda división del baloncesto nacional.

El último triunfo del Liberbank Oviedo en suelo palentino fue el 7 de noviembre del 2014, cuando se impusieron por 65-73. Un partido en el que Víctor Pérez fue el mejor de los asturianos, y máximo anotador con 20 puntos.

Alejandro Martínez tendrá disponible a toda su plantilla, entre los que destaca el escolta norteamericano Steve Vasturia, tercer máximo anotador de la categoría con una media de 18,3 puntos por encuentro, y una gran mano tanto en el lanzamiento interior como el exterior.

Además Javi Rodríguez tendrá que intentar frenar la superioridad sobre la pintura de hombres como el exoviedista Nikola Cvetinovic o el pívot Rokas Gustys, techo de los castellanos con sus 2,06 metros.

Las riendas del equipo morado sobre el parque las lleva el base madrileño Jorge Sanz, aunque los galones por veteranía se los cuelga el incombustible Urko Otegui, quien junto a Jordi Grimau, son viejos conocidos por parte de la afición azul.