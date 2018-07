BALONCESTO «Es el momento de dar el salto a Liga Femenina 2» María Iglesias, entre Amalio Álvarez y Víctor Antuña. / MARIETA María Iglesias, principal promesa del basket avilesino, ya luce los colores del Inmobiliaria Víctor Antuña Adba SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 20 julio 2018, 00:37

María Iglesias fue presentada ayer como nueva jugadora del Inmobiliaria Víctor Antuña Adba. La mayor promesa del baloncesto avilesino, procedente a sus 19 años del Innobasket, club en el que se formó desde la categoría alevín, no dudó en afirmar que «aunque podía haber dado el paso antes, creo que esta es la temporada ideal para jugar en Liga Femenina 2. Ha llegado el momento».

Ala-pívot anotadora, asegura que «me convenció el proyecto que me presentaron tanto Edu -López, director deportivo del primer equipo- como Juanjo -García, entrenador-. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y estoy muy contenta por llegar al Adba». María pudo haber salido antes de su exequipo, pero «el año pasado, por ejemplo, no era el momento. Para el año que viene tienen un nuevo proyecto, muchas jugadoras, y era un buen momento para seguir creciendo».

Pese a no tener demasiadas referencias de la Liga 2, más allá de «los partidos que he visto del Adba estos años», no le asusta la adaptación. «En Primera podía valerme de mi físico. Ahora, habrá jugadoras más altas y tendré que utilizar otras virtudes», sonríe. Tanto Edu López como Amalio Álvarez, director general deportivo que también estuvo presente en la presentación, explicaron que «traer a María nos llena de orgullo y es una muestra de que queremos avilesinizar y asturianizar el equipo. Este año, seis o siete jugadoras serán de Asturias».

María podrá jugar algún partido con el Zumosol Sanfer de Primera Nacional, si se cierra un acuerdo que está cercano. «Queremos que las junior que tengan un nivel intermedio se fogueen en nacional. María, en principio, jugará siempre en Liga 2, pero no cerraremos puertas».