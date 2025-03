Carmelo Anthony regresa pero no es suficiente para la victoria de los Blazers «Me he sentido muy bien en la vuelta a la competición», dice el alero que anotó 10 puntos en 24 minutos tras un año sin jugar

R.C. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 10:55 | Actualizado 12:23h.

Una de las estrellas de los últimos años de la NBA volvió a la cancha después de haber estado más de un año sin jugar aunque lo hizo con derrota. Carmelo Anthony aportó 10 puntos y cuatro rebotes en 24 minutos a los Trail Blazers de Portland pero no fue suficienre para vencer a los Pelicans de Nueva Orleans por 115-104 en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Jrue Holiday logró doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias para los Pelicans que dejan su marca en 5-9 y pusieron números iguales de 4-4 en partidos celebrados en su campo. Brandon Ingram agregó 21 tantos y J.J. Redick aportó 18 para el equipo de Nueva Orleans.

Sin Pau Gasol, Portland Trail Blazers (5-10) tuvieron como su mejor encestador a C.J. McCollum, con 22 puntos. Hassan Whiteside consiguió doble-doble de 14 puntos y 14 rebotes y Anfernee Simons aportó 13.

El entrenador, Terry Stotts, decidió que Anthony con apenas una sesión de tiros a canasta por la mañana y sin haber jugado un partido oficial en más de un año podía ser titular, algo que llenó de motivación y felicidad al jugador.«Me he sentido genial al volver a la competición y estar de nuevo en un campo de baloncesto», declaró el alero All-Star. «Creo que estoy donde me merezco».

«Tendré que acostumbrarse a los nuevos compañeros del equipo pero la manera como me adapté de inmediato al campo me hizo sentir genial» CARMELO ANTHONY

Su aportación a su nuevo equipo fue de 10 puntos y no mostró la mejor inspiración encestadora, algo que él mismo reconoció. «Pero la manera como me adapté de inmediato al campo me hizo sentir genial», reiteró Anthony, que no jugaba un partido oficial desde el 8 de noviembre, el último que disputó como jugador de los Rockets de Houston, que luego lo despidieron.

Anthony anotó 4 de 14 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, no fue a la línea de personal, capturó cuatro rebotes -todos defensivos-, puso un tapón, perdió cinco balones y cometió otras cinco faltas personales. «Hubo cosas menores, pero fue más el flujo de cosas, y acostumbrarme a cómo juega y establece el equipo su sistema de ataque. Tendré que acostumbrarse a los nuevos compañeros del equipo, eso es todo».

Anthony, de 35 años, firmó el martes un contrato no garantizado por un año de 2,2 millones de dólares con los Trail Blazers que tendrán hasta el próximo 7 de enero la opción de darle de baja sin su rendimiento no es el que esperaban.

Ampliar LeBron James lanza a canasta durante el partido ante los Thunder. Sean M. Haffey (Afp) LeBron, primer jugador que logra un 'triple-doble' contra todos los equipos LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un 'triple-doble' contra todos los equipos de la liga y Los Angeles Lakers superaron 112-107 a los Oklahoma City Thunder. LeBron registró 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para los Lakers, líderes de la NBA, que han ganado doce de trece partidos después de una perfecta racha en su campo de cuatro victorias. El 'Rey' es el quinto jugador en la historia de la NBA con más 'triples-dobles' (86), pero los cuatro jugadores que están por delante de él -Oscar Robertson, Russell Westbrook, Magic Johnson y Jason Kidd-, no lo hicieron contra 30 equipos diferentes. Anthony Davis agregó 34 puntos para el equipo de Los Ángeles, que sumó su quinta victoria consecutiva. En 37 minutos de juego, el mismo tiempo que jugó Davis, James consiguió 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para el equipo de Los Ángeles. Kentavious Caldwell-Pope sumó 13 puntos y los tres fueron los únicos jugadores de los Lakers con anotación de doble dígito. Por los Thunder, el reserva Dennis Schroder consiguió 31 puntos, su mejor marca de la temporada. Los Thunder han perdido cuatro de los últimos cinco partidos. El italiano Danilo Gallinari aportó 25 puntos, mientras que Shai Gilgeous-Alexander agregó 16 tantos.