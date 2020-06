Dieciséis positivos por coronavirus en las pruebas para el regreso de la NBA Buddy Hield, uno de los jugadores que han confirmado su positivo. / Archivo La competición no ha facilitado las identidades de los contagiados, que se someterán a cuarentena COLPISA / AFP NUEVA YORK Viernes, 26 junio 2020, 19:46

Un total de 16 jugadores de la NBA dieron positivo por coronavirus en las 302 pruebas realizadas el martes, un porcentaje del 5,3%, dentro de los preparativos para reanudar la temporada a finales de julio, informó este viernes la liga.

«En las pruebas realizadas a 302 jugadores de la NBA el 23 de junio, 16 jugadores han dado positivo por el coronavirus», señaló la liga en un comunicado conjunto con la Asociación de Jugadores (NBPA). «Cualquier jugador que dé positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que satisfaga los protocolos de salud pública para poner fin al aislamiento y haya sido autorizado por un médico», se limitó a agregar la NBA en el texto.

Las pruebas se realizaron a los 22 equipos que reanudarán la temporada el 30 de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando, Florida), donde todas las franquicias se instalarán a partir del 7 de julio. Medios estadounidenses habían informado que las franquicias esperaban detectar casos positivos en sus plantillas en estas pruebas.

La NBA no ofreció las identidades de los jugadores contagiados. Sin embargo, durante la semana algunos han dado a conocer que dieron positivo por coronavirus, como el base Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) y tres miembros de los Sacramento Kings: Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Len. Todos ellos esperan poder unirse pronto a sus compañeros para preparar la reanudación de la temporada.

El jueves, el diario 'Miami Herald' informó también el positivo del alero de los Miami Heat Derrick Jones Jr, ganador del concurso de mates del último All Star Game en febrero. También hubo dos contagios dentro de la plantilla de los Phoenix Suns, de acuerdo con el diario 'The Arizona Republic', que no identificó a los jugadores.

En un caso probablemente anterior, el serbio Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets, dio positivo en un control la semana pasada en Serbia, según informó el martes ESPN. El pívot All-Star tuvo que retrasar su regreso a Estados Unidos tras conocer el resultado de la prueba.

Medidas de prevención

Meses atrás, los equipos informaron de una decena de casos en las semanas siguientes a la suspensión de la temporada de la NBA, decretada el 12 de marzo tras el primer contagio de un jugador, el francés Rudy Gobert.

La NBA y la Asociación de Jugadores han pactado un gran número de medidas de prevención durante los tres meses de concentración en Disney World para aislar a los equipos de la pandemia, que se está extendiendo a gran velocidad en el estado de Florida.

Florida lleva dos semanas registrando cifras récord en nuevos casos de coronavirus, con cerca de 9.000 este viernes, casi el doble de lo que había notificado en los máximos del miércoles y jueves.