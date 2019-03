BALONCESTO Nuevo hito para la historia del Liberbank Oviedo Joey Van Zegeren machaca el aro ante el Barça B. / HUGO ÁLVAREZ El sábado ante el filial del Barcelona el conjunto ovetense logró su victoria más holgada desde que milita en la LEB Oro HUGO VELASCO OVIEDO. Lunes, 11 marzo 2019, 02:03

El sábado el polideportivo de Pumarín volvió a vivir una gran fiesta, tanto por las conmemoraciones del partido 600 de Víctor Pérez en competición oficial, como por el tercer triunfo consecutivo del Liberbank Oviedo Baloncesto. El cual llegó a golpe de récord (103-63) ante el Barça Lassa B, al escribir los de Javi Rodríguez un nuevo capítulo en la historia del club, con su triunfo más amplio en la LEB Oro.

Y es que en sus seis temporadas en la segunda división del baloncesto nacional el cuadro ovetense nunca había superado la barrera de los cuarenta puntos de diferencia. Dado que su mayor triunfo obliga a remontarse al 4 de enero del 2015, día en el que los hombres que dirigía Guillermo Arenas se impusieron en Pumarín por treinta y cinco puntos (101-66), ante el Prat. Una tarde en la que Víctor Pérez, ausente por lesión el sábado, fue el máximo anotador.

Hasta el enfrentamiento contra el filial blaugrana sólo existía otro precedente, además de el del Prat, en el que la diferencia final estuviese por encima de los treinta puntos, aunque en esa ocasión no fue con motivo de un encuentro de la fase regular, sino de los 'play-off'. En la visita del por aquel entonces Unión Financiera al Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense, donde se impusieron por treinta y cuatro puntos (39-73), en la primera ronda eliminatoria de la temporada 2016-2017.

Además, el triunfo de este pasado sábado se convirtió en el partido con mayor registro anotador de los azules, en un encuentro que se jugase a cuarenta minutos, ya que en la temporada 2016-2017, el equipo, que dirigía por aquel entonces Carles Marco, cayó derrotado en Pumarín por 104-107 ante el Breogán Lugo, tras la disputa de dos prórrogas.

Se da la circunstancia que los tres únicos partidos de LEB Oro, en los que los ovetenses anotaron más de 100 puntos, se jugaron en Pumarín.

A la conclusión del choque contra el filial blaugrana, Javi Rodríguez no podía ocultar su satisfacción: «Estoy encantado y enormemente feliz, no por el resultado, sino por las sensaciones que me ha dejado el equipo», explicó el técnico azul, al tiempo que añadió «hemos jugado un partidazo, compartiendo y pasando muy bien el balón, siendo cero egoístas, ya que el altruismo es nuestra identidad, la cual quise incorporar desde el primer día en el equipo».

El gallego se deshizo en elogios ante sus hombres, los cuales atraviesan un momento dulce. «Es una satisfacción para mí, como entrenador, ver que los chavales disfrutan pasándose el balón, jugando en equipo, y buscando las opciones para el tiro. Esa es nuestra filosofía y forma de jugar, y da gusto ver a un equipo así», declaró el míster, que apuntaba «que el equipo debe estar satisfecho, y el público en general debe salir contento de Pumarín».

Sobre el futuro Rodríguez presagia que «si mantenemos esta línea, y entendemos el mensaje y la filosofía que les quiero transmitir, seremos un gran equipo». Al tiempo, precisó que el equipo cuenta con jugadores «de mucha calidad, y un banquillo muy amplio, por lo que ellos sólo deben entender que para jugar en este equipo tienen que hacerlo todo al 100%».